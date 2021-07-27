FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Temmuz 2021 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı için gözler FED toplantısı sonrası gelecek açıklamaya çevrildi. FED toplantısı, 27-28 Temmuz'da yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, üyelerin geçen ay tartışmaya başladığı varlık alımlarının azaltılması ile ilgili yönlendirmenin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede yeni konut satışları haziranda aylık yüzde 6,6 azalışla 676 bine inerek beklentilerin altında kaldı ve Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Euro/dolar paritesi ise haftaya toparlanma isteğiyle başladı ve geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,3 artarak 1,18'in üzerine çıktı.

Yurt içinde, uzun bayram tatili sonrası ilk işlem gününde alımların güçlenemediği Borsa İstanbul'da, yüzde 0,18 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.349,11 puandan tamamladı. Dün 8,5589'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 8,5590 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri

16.00 ABD, mayıs ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı Richmond Fed imalat endeksi