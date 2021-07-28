Haksız işten çıkarmaya teşvik freni

İşten çıkarma yasağı
, ücretsiz izin, kısa çalışma uygulamaları sona ererken haksız işten çıkarmaya karşı "teşvik" freni devreye girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı mikro işletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteğiyle 10 milyarlık finansman musluğu açıldı, teşvik kurallarıyla işçiler korumaya alındı. Çalışanın işini korumak, yeni istihdam yaratmak için 20'nin üzerinde prim teşviki, destek ve indirimi uygulanıyor. İstihdam edilen işçiler için 51 il ve iki ilçede istihdam edilen çalışanlar için 6 puanlık prim indirimi bu yılın sonuna kadar sürecek.
Genç, kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanma süreleri uzatıldı. Normalleşme desteği kapsamında Haziran ayını geçmemek üzere 6 ay süreyle işverenlere sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan primlerin tamamı tutarında destek veriliyor. Bu destek aylık bin 341 liraya ulaşıyor.
Başvuruların temmuz başında başladığı makro işletmelere istihdam desteğiyle 100 bine yakın istihdam hedefleniyor. Her bir işçi için yılda 16 bin liralık destek sağlanırken, bu teşvikten işçi sayısı 50'nin altında olan işletmeler yararlanıyor.