Kamu bankalarından büyük bir fırsat! Bu imkanı kullanın emekli maaşınız hemen bağlansın

PEKİ KİMLER YARARLANABİLECEK

*Geçmiş primlerini ödemediği için Bağ-Kur'a borcu olan ve emeklilik şartları yerine geldiği halde bu borcu yüzünden emekli olamayanlar. Vatandaş bankadan sunulacak kredi ile borcunu kapatacak ve hemen emekli maaşı bağlanacak.

*Daha önce bir şirkete ortak olmuş ya da kendi işyerini açmış ancak Bağ-Kur primlerini ödemediği için borç birikmiş, şimdi ise SSK'lı olarak bir işyerinde çalışıp emeklilik şartlarını oluşturanlar da yararlanacak. Bu sigortalı4ların emeklilik günleri gelmesine rağmen Bağ-Kur borcu olduğu için işlemleri yapılamıyor. Bankadan alacakları kredi ile borcu kapatıp emekli maaşlarına kavuşacaklar.

*Ek-5 maddesi ile tarım sigortası ödeyenlerle E-6 maddesi ile sigortasını tamamlayan şoför esnafı da birikmiş borçlarını ödedikleri takdirde emekli olabileceklerse krediden yararlanabilecek..