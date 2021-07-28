Türkiye’nin ilk hibrit santrali Bingöl’e yapıldı

Türkiye'de dev projelere imza atan Cengiz Holding
, Bingöl'de geçtiğimiz yıl elektrik üretimine başlayan ve 510 megavat kurulu gücü bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santrali (
HES) projesine 80 megavatlık güneş enerji santralini (GES) de ekledi. Türkiye'nin ilk hibrit enerji santrali olan ve 6 ay gibi bir sürede bitirilerek kabul işlemleri tamamlanan proje, elektrik üretimine başladı. Holding'ten yapılan açıklamaya göre Cengiz Holding ve Özaltın Holding
işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, tamamen Türk mühendisler tarafından yapılırken HES ve GES'in toplam kurulu gücü 590 megavata ulaştı.
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Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz
, 1 milyon metrenin üzerinde kablonun kullanıldığı güneş enerji santralinin, Türkiye'nin ilk ve dünyanın en büyük ikinci hibrit santrali olduğunu söyledi. Faaliyete geçen güneş enerji santralinin 1 milyon metrekarelik arazi üzerine kurulduğunu dile getiren Cengiz, "80 megavatlık güneş enerji santraliyle 400 bin hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek elektriği üreteceğiz" dedi.