Bağ-Kur’luya banka kredisiyle emeklilik fırsatı

Toplam 3 milyon 525 bin Bağ-Kur
borçlusuna 12 milyar liraya yakın borcunu yapılandırma, prim gün sayısını doldurana emeklilik fırsatının ardından bir müjdeli haber daha geldi. Ziraat Bankası
, Halkbank
ve Vakıfbank
emekli olabilecek sigortalılara aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vadeli emeklilik kredisi kullandıracak. Sigortalılar yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 1 Kasım'a kadar kredi kullanabilecek. Kredi taksitleri bağlanacak aylıktan kesilecek.
BANKALARDAN BÜYÜK FIRSAT
Sosyal Güvenlik Kurumu
ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi işbirliği protokolü dün imzalandı. SGK
Başkanı İsmail Yılmaz
, sigortalılık, emeklilik, sağlık hizmetlerine erişimdeki ilerlemeler ve protokolün içeriğine ilişkin bilgi verdi. Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılara herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkânı sunuluyor. Daha önceki yapılandırma düzenlemesi kapsamında imzalanan protokol kapsamında 16 bin 454 sigortalı kredi kullanarak emekli oldu. Yeni yapılandırma kapsamında olup dün imzalanan protokol ile kredi kullanarak emekli olabilecek durumda olan yaklaşık 32 bin sigortalı bulunuyor.
TAKSİCİ, DOLMUŞÇU DA VAR
Protokol kapsamında, birikmiş borcunu ödemesi durumunda Bağ-Kur'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4B prim borcunu ödemesi durumunda 4A'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar yararlanabilecek. Tarımda çalışanlar, taksi, dolmuşta çalışanlardan da bankaya başvurabilir. Düzenlemeden yararlanarak sigortalılık süresini ihya edenler mevcut borcun sadece üçte birini ödeyecek. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet
üzerinden alınıyor. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor.
ÖDEMELER 3 AY İÇİNDE
BİRİNCİ taksiti 31 Ekim'e kadar ödeyenlerin geçmişte durdurulan hizmet süreleri canlandırılacak, sigortalılık süresine eklenecek. Bu tarihe kadar yapılandırma kanunundan yararlanmayanların 31 Nisan tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecek. Ödemeler 3 ay içinde yapılacak. Prim tutarı tebliğ edilmesinin ardından yatırıldığında sigortalılık aktif hale gelecek.