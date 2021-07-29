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Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:43

Huawei şok! Bir zamanlar lider olduğu Çin pazarında artık ilk 5'te değil!

Huawei şok! Bir zamanlar lider olduğu Çin pazarında artık ilk 5'te değil!

Akıllı telefon denilince başta gelen isimlerden biri olan Huawei için Çin'de işler istenildiği gibi gitmiyor. ABD'nin yaptırımlarından dolayı küresel pazarda sıkıntılı günler geçiren ve yavaş yavaş toplarmaya başlayan Huawei, Çin'de ilk 5'te yer almıyor. Teknoloji devi, bir süre öncesine kadar bünyesinde barındırdığı ancak sattığı alt markası Honor tarafından da geçildi.

IDC, Çin'deki akıllı telefon pazarına ait üç aylık verileri paylaştı. Yayınlanan rapora göre Vivo, 2021'in ikinci çeyreği içinde en çok satan marka olurken, onu Oppo, Xiaomi, Apple ve Honor izledi. Huawei listede ilk 5'te yok. Çinli teknoloji devi diğerleri grubuna dahil olmuş durumda.

Listedeki ilk 4 şirketin tamamı satış hacmini artırırdı. Vivo, Oppo, Xiaomi gibi markalar tüketicilere neredeyse 30'dan fazla farklı model seçeneği sunarken, Honor ise 5'te kaldı.

IDC Çin Araştırma Müdürü Wang Xi yaptığı açıklamada, inivasyonun artık orta ve üst düzey iş dünyasında itici güç olmadığını söyledi. Xi, şirketlerin bir ürün savaşı yerine, kullanıcılarla ilişki kurabileceği olumlu bir marka imajı sağlamak için rekabet ettiğini belirtti.

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Huawei şok! Bir zamanlar lider olduğu Çin pazarında artık ilk 5'te değil!
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