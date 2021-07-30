Akbank’tan ekonomiye 373 milyar TL destek

AKBANK
ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bankanın ikinci çeyrek net kârı 2.10 milyar lira oldu. Yılın ilk yarısında 1 milyar 466 milyon TL vergi karşılığı ayıran bankanın 6 aylık konsolide net kârı ise 4 milyar 134 milyon TL oldu. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil
, "2021'in ilk yarısında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 307 milyarı nakdi olmak üzere toplam 373 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 327 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 538 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 20.9 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 1 milyar 466 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 4 milyar 134 milyon TL konsolide net kâr elde etti" dedi. Akbank'ın Türk bankacılık sektörü
mevduat bankaları arasındaki ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdiğine değinen Binbaşgil, "500 milyon dolar
tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımıza, yurt dışından 150'nin üstünde yatırımcıdan, ihracın yaklaşık 3 katı talep geldi" diye konuştu.