Canlı atlın fiyatları: 30 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde son dakika altın fiyatlarıbinlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kapalıçarşı ve kuyumcularda altın fiyatları işlem saatleri içerisinde farklılık gösteriyor. Özellikle düğün sezonu nedeniyle rağbet gören çeyrek altın fiyatı 809 liradan işlem görüyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metal her koşulda en karlı yatırım aracı olarak görülüyor. Kapalıçarşı'dan gelen son fiyatlara göre, 30 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, haftanın son işlem gününde canlı ve güncel altın fiyatları
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 450,64
Satış: 482,07
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.281,00
Satış: 3.331,00
ATA ALTIN
Alış: 3.278,00
Satış: 3.357,00
YARIM ALTIN
Alış: 1.618,00
Satış: 1.651,00
TAM ALTIN
Alış: 3.166,46
Satış: 3.228,84
ÇEYREK ALTIN
Alış: 809,00
Satış: 826,00
GRAM ALTIN
Alış: 499,57
Satış: 499,66
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