Giriş Tarihi: 30.7.2021 07:28

Canlı atlın fiyatları: 30 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ve canlı rakamlar, haftanın son işlem gününde yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altın fiyatları, yeni haftada da hareketli seyrederken, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları yeni güne yükseliş ile başladı. ONS altında ise %0.04'lük düşüş kaydedildi. Her koşulda en iyi yatırım aracı olarak görülen sarı metal son günlerde anlık değişimler yaşıyor. Son olarak çeyrek altın 806 TL'den işlem görüyor. Peki 30 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatlar...

Haftanın son işlem gününde son dakika altın fiyatlarıbinlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Kapalıçarşı ve kuyumcularda altın fiyatları işlem saatleri içerisinde farklılık gösteriyor. Özellikle düğün sezonu nedeniyle rağbet gören çeyrek altın fiyatı 809 liradan işlem görüyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metal her koşulda en karlı yatırım aracı olarak görülüyor. Kapalıçarşı'dan gelen son fiyatlara göre, 30 Temmuz Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, haftanın son işlem gününde canlı ve güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK Alış: 450,64 Satış: 482,07 CUMHURİYET ALTIN Alış: 3.281,00 Satış: 3.331,00 ATA ALTIN Alış: 3.278,00 Satış: 3.357,00 CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ