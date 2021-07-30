Isparta’nın gülleri Avrupa’ya taşınıyor

Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayan Turkish Cargo
, Anadolu
'nun Göller Yöresi
'nde ve Isparta'da üretilen gül ürünlerini, 60 yılı aşkın bir süredir dünyadaki parfüm ve esans endüstrisinde önde gelen ülkeleri Almanya
, Fransa
, Çin ve ABD başta olmak üzere onlarca noktaya ulaştırıyor. Endüstriyel gül ürünlerinin ülkemizde 10 milyon euroluk ihracat kapasitesi bulunuyor. Bu kapasitenin 3'te 1'ini karşılayan Gülbirlik gül yağı ihracatının yüzde 75'ini hava kargo ile gerçekleştiriyor. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, "Ünlerimizi Turkish Cargo ile sınırlarımızın ötesine ulaştırıyoruz" dedi.