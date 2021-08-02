Elon Musk'tan Apple itirafı! Fırsat teknoloji devinin ayağına gelmişti ama...

Otomotiv sektöründe elektrik dönüşümü yaşanıyor. Birçok üretici gelecekte elektrikli marka olmayı hedefliyor. Otomotiv devleri önümüzdeki yıllarda kademeli olarak fosil yakıtlı araçların üretimini sonlandırıp, sadece elektrikli modeller üretecek. Bu durum teknoloji şirketlerinin de ilgisini çekti. Xiaomi, Huawei gibi isimler elektrikli araç işine girişti.
Apple'ın da senelerdir otonom elektrikli bir model üstünde çalıştığı iddia ediliyor. Mountain View merkezli şirket şimdiye kadar bu konuda resmi bir açıklama yapmasa da, verilen iş ilanları, otomotiv sektöründen gelip Apple'da işe girenler, analistlerin raporları ve birçok farklı kaynaktan gelen iddialar, Apple'ın kendi aracını geliştirdiğini ortaya koyuyor. Ancak Apple'ın seneler önce büyük bir fırsatı teptiği ortaya çıktı.
Diğer yandan Tesla planlarına sadık bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Otomotiv devi, yıl sonunda tasarımıyla oldukça tartışmalara neden olan Cybertruck'ı üretim bandından indirmeyi hedefliyor.
2019'da tanıtılan ve bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen Cybertruck'ın arka aks kısmında yönlendirme sistemi olacak. Musk daha önce yaptığı açıklamada, bu sistemle birlikte aracın dönüş çapının azalacağını ve manevra kabiliyetinin iyileşeceğini söylemişti.