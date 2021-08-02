Elon Musk'tan Apple itirafı! Fırsat teknoloji devinin ayağına gelmişti ama...

Apple'ın da senelerdir otonom elektrikli bir model üstünde çalıştığı iddia ediliyor. Mountain View merkezli şirket şimdiye kadar bu konuda resmi bir açıklama yapmasa da, verilen iş ilanları, otomotiv sektöründen gelip Apple'da işe girenler, analistlerin raporları ve birçok farklı kaynaktan gelen iddialar, Apple'ın kendi aracını geliştirdiğini ortaya koyuyor. Ancak Apple'ın seneler önce büyük bir fırsatı teptiği ortaya çıktı.