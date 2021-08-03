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Giriş Tarihi: 3.8.2021

Garanti BBVA’dan 5.4 milyarlık net kâr

Garanti BBVA’dan 5.4 milyarlık net kâr
TÜRKİYE Garanti Bankası'nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında net kârı, 5 milyar 437 milyon 136 bin TL, aktif büyüklüğü 607 milyar 787 milyon 125 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 473 milyar 179 milyon 816 bin TL oldu. Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti. Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Özellikle ticari kredilerde sektörün üzerinde büyüme kaydederek reel sektöre destek verdik" dedi.
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Garanti BBVA’dan 5.4 milyarlık net kâr
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