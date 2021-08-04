Tamamı ödenen borca katsayı yok

Milyonlarca vatandaşı ve işvereni ilgilendiren bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında son başvuru tarihi olan 31 Ağustos için geri sayım başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) Başkanı İsmail Yılmaz
, prim, vergi borçları, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla beyan, MTV
, öğrenim ve katkı kredileri, trafik para cezaları konusunda kaçırılmaması gereken fırsatlara dikkat çekti. Yılmaz, "Borcu olan vatandaşlar bu fırsattan yararlanmalı. Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak. Borçlarını tecil ettiren, taksit ödemesi sürenler de yapılandırmadan yararlanabilecek" diye konuştu.
KOLAYLIK SAĞLANIYOR
Yılmaz, sigorta primlerinin toplanmasında da Yapılandırma Kanunu ile vatandaşlara kolaylıklar sağlandığını belirtti. 17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren kanun kapsamında 101 milyar TL'lik alacağın yapılandırıldığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren kanun ile kurumumuz alacakları için yeni bir yapılandırma imkânı getirildi. Yapılandırmanın kapsamı oldukça geniş tutularak 2021 Nisan ayı ve öncesine ait neredeyse tüm alacaklarımız yapılandırmaya dahil edildi. Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkânı gibi yollarla işverenlerimize ve sigortalılarımıza gerekli tüm kolaylıkları sunduk."
SON BAŞVURU 31 AĞUSTOS'TA
Yapılandırma kapsamında ilk taksit için son ödeme tarihi 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. Genel Sağlık Sigortası prim
borçları için başvuru şartı olmaksızın 31 Aralık 2021'e kadar ödeme yapılabilecek. Yılmaz, "18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaşımız borcunu 36 ayda ödeyecek. Yani 3 yıla yayılan bir ödeme planı söz konusu olabilecektir. Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de yapılandırma hakkı kaybedilecektir" dedi.
PRİMLER ERTELENDİ İLAÇ ERİŞİMİ VERİLDİ
YANGINDAN etkilenen vatandaşlara kolaylıklar sağlandığını ifade eden Yılmaz, "Yangından zarar gören vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurum
primlerini erteleyeceğiz. İlaçlarına erişemeyen vatandaşlarımızın da ilaçlarını sağlayacağız. Gerekli tedbirleri aldık ve düzenlemeleri yaptık" diye konuştu.
SİGORTALI SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI
İŞTEN çıkarma yasağının 1 Temmuz'da sona ermesiyle geçen dönemlerden farklı olarak SGK verilerinde ciddi değişiklik meydana gelmediğini belirten Yılmaz, "İlk ay içerisinde almış olduğunuz verilerde değişen bir durum olmadı. Bir önceki döneme göre sigortalı sayılarımızda bir artış olduğunu görüyoruz. Bu ülkemiz açısından pozitif olarak değerlendiriyoruz. Geçmiş aylarla baktığımızda olağanüstü bir durum söz konusu değil" değerlendirmesini yaptı.