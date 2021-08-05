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Giriş Tarihi: 5.8.2021 12:26

Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu

AA
Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu

Mücevher ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5'lik artışla 456 milyon dolara ulaşırken ocak - temmuz arasındaki toplam mücevher ihracatı yüzde 48,5 artarak 2,91 milyar dolar oldu.

Mücevher İhracatçıları Birliği yaptığı açıklamayla temmuz ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri baz alınarak sektör, 2021 yılı temmuz ayında 456 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Böylelikle ocak ve temmuz ayları arasındaki mücevher ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,5 artarak 2 milyar 916 milyon dolar oldu.

Ürün gruplarına bakıldığında temmuz ayında en çok "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" ihraç edilirken bu ürün grubunu "işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın" grubu takip etti.

Ürün grupları şöyle sıralandı:

Ürün Grubu

Temmuz 2021 ($)

Altından Mamul Mücevherci Ve Kuyumcu Eşyası

365.889.451,64

İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Altın

34.113.053,43

Kıymetli Metallerin/Kıymetli Metallerle Kaplama Metallerin Döküntüleri Artıkları

21.723.128,22

Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası Ve Aksamı

11.947.956,15

Gümüşten Mamul Mücevherci Ve Kuyumcu Eşyası

10.478.079,35

İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Diğer Kıymetli Metaller

7.249.355,83

İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Gümüş

2.574.766,52

Saatler, Aksam Ve Parçaları (Kıymetli Metallerden/Kıymetli Metallerle Kaplanmış)

764.488,43

Bijuteri

633.803,67

Tabii İnci Veya Kültür İncileri, Kıymetli /Yarı Kıymetli Taşlar Ve Bunlardan Mamul Eşya

435.155,05

Kıymetli Metallerden Mamul Diğer Eşya

429.504,97

Pırlantalı Gümüşten Mücevherci Eşyası Ve Aksamı

20.993,92

Genel Toplam

456.259.737,18

EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE YAPILDI

Temmuz ayında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri olurken bu ülkeyi İngiltere ve Irak takip etti.

Birleşik Arap Emirlikleri

72.238.601,29 $

Birleşik Devletler

68.756.852,92 $

Irak

50.879.468,23 $

Hong Kong

34.277.205,83 $

İsrail

23.940.439,59 $

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Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu
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