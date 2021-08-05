Turkish Cargo hava kargo taşıyıcıları arasında 3’üncü sıraya yükseldi

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın yayınladığı verilere göre; geçtiğimiz yılın aynı döneminde 6'ıncı sırada yer alan Turkish Cargo, bu yılın haziran ayında Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak 3'üncü sıraya yükseldi.





Hava yoluyla taşınan kargo tonajının kat edilen kilometreye çarpımıyla elde edilen FTK (Freight Tonne Kilometres) verilerine göre şirket haziran ayında yüzde 5.7 pazar payı ile en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.



BİZLERİ GURURLANDIRIYOR

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı "Turkish Cargo'nun hedeflerimize bu kadar hızlı uçması bizleri gururlandırıyor. Özellikle bir kriz döneminde bu performansı yakalamış olmak başarı için engel tanımadığımızın önemli bir göstergesidir. İnanıyorum ki Turkish Cargo bu yükselişini sürdürecek ve bayrağımızı zirveye de taşıyacaktır, markamızın bugünlere gelmesinde katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.



BÜYÜME İVMESİ DEVAM EDİYOR



Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin nisan ayı istatistiklerine göre; yüzde 25'e yakın pazar payı ile Macaristan kargo ihracatında her 4 sevkiyattan 1'ini taşıyarak 1. sıraya yükselen Turkish Cargo, mayıs ayı istatistiklerine göre ise; bin 668 ton hava kargo taşıması ile rakiplerini geride bırakarak İsviçre kargo ihracatında da 2. sırada yer aldı.



Şirket, Uluslararası Hava Kargo Bilgi Sağlayıcısı World Air Cargo Data (WACD)'nın yayınladığı haziran ayı kümülatif verilerine göre ise Kanada ve Malezya kargo ihracatında 3. sıraya yükseldi.



Dünyanın 127 ülkesinde, 96'sı direkt kargo destinasyonu olmak üzere dünyanın en geniş kargo uçağı ağına sahip Turkish Cargo 25'i direkt kargo uçağı olmak üzere 372 uçaktan oluşan filosuyla küresel iş süreçlerini sürdürüyor.