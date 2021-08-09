Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dizel düşüyor hibrit yükseliyor
Giriş Tarihi: 9.8.2021

Dizel düşüyor hibrit yükseliyor

Dizel düşüyor hibrit yükseliyor
YILIN ilk yedi ayında 226 bin 692 adet benzinli, 74 bin adet dizel, 28 bin 421 adet hibrit otomobil satıldı. Benzinli otomobillerin pazardan aldığı pay yüzde 65.4'e yükseldi. Dizelin payı yüzde 21.3'e geriledi. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 8.2'ye çıktı. 2020'nin aynı döneminde hibrit otomobillerin payı yüzde 3.0 seviyesindeydi. Elektrikli otomobillerin pazar payı ise yüzde 0.3 olarak gerçekleşti. Ancak, 2020 Ocak-Temmuz aylarına göre satışlar yüzde 433 gibi yüksek oranda artışla 191'den 1091 adete çıktı.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Dizel düşüyor hibrit yükseliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA