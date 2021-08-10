GSS borçlarını yapılandırmada başvuru şartı yok

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında prim, vergi borçları, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla beyan, MTV
, öğrenim ve katkı kredileri, trafik para cezaları konusunda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Bu fırsatlardan biri de Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK), tarafından açıklandı. Genel Sağlık Sigortası
(GSS
) borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı aranmadığı belirtildi. GSS borçlarının otomatik olarak yapılandırıldığı açıklandı.
SON BAŞVURU 31 AĞUSTOS
Yeni yapılandırma kanunu ile kurum alacaklarının tamamının gecikme zammı ve gecikme faizlerinin siliniyor. Yapılandırmanın kapsamında, "Sigorta
primi, genel sağlık sigortası primi
, işsizlik sigortası primi
, idari para cezaları, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 4/B (Bağ-Kur) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar" yer alıyor. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'ta son buluyor.
İKİŞER AYLIK TAKSİTLERLE
Yapılandırmada ilk taksit eylül ayında yapılacak. Ödemeler, peşin ve taksitli olarak kredi kartıyla yapılabilecek. İşveren ve sigortalılar borçlarını ikişer aylık taksitler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksit olarak ödenebilecek. Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulacak.
GECİKME FAİZİ SİLİNECEK
Nisan 2021 öncesine ait borçlar otomatik yapılandırılacak.
31 Aralık 2021'e kadar anapara borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecek.
Gelir testi
için aranan bir aylık süreyi kaçırmış ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmamış vatandaşlar borcunu ödeyemeyecek durumda ise 30 Kasım 2021'e kadar gelir testi için başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşların borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.
Vatandaşlar, otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet
üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirler.