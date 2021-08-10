Savunma ürünleri görücüye çıkıyor

Son 20 yılda gerçekleştirdiği atılımla savunma sanayisinde dünya markası haline gelen Türkiye
, bu yıl da uluslararası savunma sanayi fuarı IDEF
ile sektörün nabzını tutacak.
YOĞUN MESAI SÜRÜYOR
17-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek fuara yurtiçi ve yurtdışından bin 170 firmanın katılması bekleniyor. Savunma sanayi firmaları da IDEF'te sergileyeceği ürünler için yoğun mesai yapıyor. Katılımcı firma ve heyet sayısı itibarıyla dünyanın en büyük dört savunma sanayi fuarı içinde yer alan IDEF'e bu yıl dünyanın dört bir yanından üst düzey katılımcının da katılacağı ifade ediliyor. Fuarda ürünlerini sergileyecek Türk savunma firmalarında da son dönemde IDEF'e hazırlık noktasında kapsamlı ve yoğun mesai sürüyor. Firmalar, Ar-Ge süreçlerinden itibaren dünyanın dikkatini çeken son teknoloji ürünlerini sergilemek için çalışırken, bu ürünlere ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor. Öte yandan sektörde bu yıl gerçekleştirilecek IDEF'te büyük anlaşmalara imza atmayı beklentisi olduğu da kaydediliyor.
PANDEMİ ÖNLEMLERİ ALINDI
Fuarda pandemi önlemleri üst düzeyde alındı. Fuar alanına giriş yapacak tüm çalışan, katılımcı ve ziyaretçilerin HES kodu kontrolü yapılacak. Alandaki havalandırma üniteleri taze hava akışını maksimum düzeyde sağlayacak şekilde ayarlanacak ve sistem sürekli takip edilecek. Ortak kullanım alanlarının kapasiteleri sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde ayarlanacak.
SİHA'LARA YENİ GÜÇ GELİYOR
TÜBİTAK SAGE
tarafından geliştirilen SİHA mühimmatı Bozok'un uzun menzilli versiyonu seri üretime hazır hale getirildi. Bozok, insansız hava araçlarına taarruz yeteneği kazandırarak, asimetrik savaş ortamında dost unsurları tehlikeye atmadan etkin savunma sağlıyor. İlk atış testi 2018'de Bayraktar TB2 SİHA
'dan yapılan mühimmatın yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği doğrulandı.
İNSANSIZ DENİZ ARACI İÇİN İLK AŞAMA
TÜRK savunma sanayisi
bünyesinde yürütülen insansız araç çözümleri, deniz alanındaki çalışmalarla zenginleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Savuma Sanayii Başkanı İsmail Demir
, "İnsansız deniz araçlarına sürü yeteneğinin kazandırılması, otonomi ve çeşitli görevlerin icrasını hedeflediğimiz Sürü İDA Projemizde ilk aşamayı tamamladık" dedi.
MOTOR KAPAĞI TÜRKİYE'DEN
BOEING ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ
), Boeing
'in tek koridorlu uçak ailesi Boeing 737
'lerin motor kapağı üretim ve tedariki için sözleşme imzaladı. İki şirketin yakın sanayi işbirliği, 737 programının performansını ve finansman gücünü artırırken, Boeing ve Türk havacılık sanayii arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkiyi daha da ileriye taşıyor.