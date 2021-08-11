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Giriş Tarihi: 11.8.2021 08:36 Son Güncelleme: 11.8.2021 08:36

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İşte 11 Ağustos canlı ve güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İşte 11 Ağustos canlı ve güncel altın fiyatları...

Kapalıçarşı’dan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri yakından takip edilirken sarı metalin grafiğindeki beklenmedik düşüş hareketi yatırımcıları harekete geçirdi. Milyonlarca kişinin şimdilerde aklında “Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi?” soruları yer alıyor. Gözler canlı ve güncel rakamların anlık olarak paylaşıldığı A Para ekranına çevrildi. Peki, 11 Ağustos 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Son Dakika: Altın fiyatları son dönemde bir süredir devam ettiği durgun grafiğini bozmuş ve düşüşe geçmişti. Anlık olarak gelen verilere göre altının gram fiyatı 479 TL olarak kaydedilirken öte yandan "11 Ağustos 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları da bu kapsamda gün içerisinde yanıt aramaya devam ediyor. Altının çeyrek fiyatı ise 782 TL ile güne başladı. İşte altın fiyatlarındaki düşüş sonrası güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 434,79

SATIŞ: 465,61

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.164,00

SATIŞ: 3.236,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.208,00

SATIŞ: 3.257,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.093,55

SATIŞ: 3.154,51

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.561,00

SATIŞ: 1.592,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 781,00

SATIŞ: 796,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 480,20

SATIŞ: 480,46

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Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İşte 11 Ağustos canlı ve güncel altın fiyatları...
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