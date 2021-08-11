TCMB Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman hangi gün? Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu?

TCMB Merkez Bankası PPK Ağustos ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Yarın düzenlenecek toplantı öncesinde AA Finans tarafından yayımlanan beklenti anketine göre TCMB'nin bu ay politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılması bekleniyor. Bu kapsamda binlerce kişi "TCMB Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman hangi gün?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere Temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu. Peki, Merkez Bankası Ağustos faiz kararı kaç olacak? İşte detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor.
Temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre; Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19 olarak sabit tuttu.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.