TCMB Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman hangi gün? Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu?

Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor.

Temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre; Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19 olarak sabit tuttu.



TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.