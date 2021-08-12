Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fındık fiyatı sevindirdi
Giriş Tarihi: 12.8.2021 11:28

Fındık fiyatı sevindirdi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Fındık fiyatı sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Levant kalite için 26.5, Giresun kalite için ise 27 TL olarak açıklanan fiyatların herkes için uygun olduğu belirtildi.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık fiyatını bu yıl ilki kutlanmakta olan Dünya Fındık Haftası'nda açıklamasının anlamlı olduğuna dikkat çekerek, "Fındık bir dünya ürünü. Sayın Cumhurbaşkanımızda üretenden tüketene kadar sektörün bir bütün olduğu gerçeğini iyi etüt ederek 26.5 ve 27 TL'lik fiyatları açıklamıştır. Cumhurbaşkanımız adeta bu yılki sloganı "Herkes için fındık" olan haftada 'herkes için uygun fiyat" demiştir" şeklinde açıklama yaptı.

Geçen yılın fiyatı ile mukayese edildiğinde isabetli bir tespit olduğunun çok net anlaşılacağına işaret eden UFK Başkanı Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Başta üreticilerimiz olmak üzere fiyattan herkesin memnun olması gerekir. Özellikle üreticilerimizin geçen yıla göre çok daha fazla fındığın olduğu bir yılda kazançları artacaktır. Tüccar, sanayici, ihracatçı da işini yapacak, Türkiye kazanacaktır. Fındık üretim ve ihracatında en büyük paya sahip Türkiye, artık bundan sonra verim ve kaliteyi ön planda tutarak, çok çalışıp, çok üretip, çok satıp, çok kazacaktır."

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Fındık fiyatı sevindirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA