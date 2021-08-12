Fındık fiyatı sevindirdi

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık fiyatını bu yıl ilki kutlanmakta olan Dünya Fındık Haftası'nda açıklamasının anlamlı olduğuna dikkat çekerek, "Fındık bir dünya ürünü. Sayın Cumhurbaşkanımızda üretenden tüketene kadar sektörün bir bütün olduğu gerçeğini iyi etüt ederek 26.5 ve 27 TL'lik fiyatları açıklamıştır. Cumhurbaşkanımız adeta bu yılki sloganı "Herkes için fındık" olan haftada 'herkes için uygun fiyat" demiştir" şeklinde açıklama yaptı.

Geçen yılın fiyatı ile mukayese edildiğinde isabetli bir tespit olduğunun çok net anlaşılacağına işaret eden UFK Başkanı Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Başta üreticilerimiz olmak üzere fiyattan herkesin memnun olması gerekir. Özellikle üreticilerimizin geçen yıla göre çok daha fazla fındığın olduğu bir yılda kazançları artacaktır. Tüccar, sanayici, ihracatçı da işini yapacak, Türkiye kazanacaktır. Fındık üretim ve ihracatında en büyük paya sahip Türkiye, artık bundan sonra verim ve kaliteyi ön planda tutarak, çok çalışıp, çok üretip, çok satıp, çok kazacaktır."