Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK toplantısı ile TCMB Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ne oldu?

TCMB Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bugün düzenlenecek olan toplantıda çıkacak karar vatandaşlar tarafından merakla beklenirken uzman isimlerin tahminlerine göre bu ay da faizin sabit kalması bekleniyor. Öte yandan "TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı ve son dakika gelişmeleri…