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Haberler Ekonomi Haberleri 14 Ağustos altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Bugün altında son durum ne? İşte gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları
Giriş Tarihi: 14.8.2021 09:22 Son Güncelleme: 14.8.2021 09:22

14 Ağustos altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Bugün altında son durum ne? İşte gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları

14 Ağustos altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Bugün altında son durum ne? İşte gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta dalgalanma gözlemlenen altın fiyatları, serbest piyasalarda son işlem günü olan Cuma gününde yükselişe geçti. Çeyrek, gram, yarım, tam, ata ve cumhuriyet altını ile 22 ayar bilezik fiyatlarını merak eden yatırımcılar, canlı altın fiyatları ile Kapalıçarşı piyasaların seyrini takip ediyor. 14 Ağustos altın fiyatları ile altının geçen haftayı nasıl kapattığı merak ediliyor. İşte anlık gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ile altında son durum.

Geçtiğimiz hafta düşüş seyri gözlemlenen altın haftanın son işlem gününde yeniden yükselişe geçti. Yatırım amaçlı altın alışverişi yapanların yanı sıra hediye altın almayı düşünenler, "altın yükselişte mi, altında son durum ne?" diye merak ediyor. 14 Ağustos altın fiyatları canlı olarak A Para ile takip ediliyor. İşte 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları.

14 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Alış: 487,21 TL

Satış: 487,53 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Alış: 793,00 TL

Satış: 807,00 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.585,00

Satış: 1.614,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.121,16

Satış: 3.184,34

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 440,06

Satış: 456,08

ATA ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Alış: 3.229,00

Satış: 3.292,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.233,00

Satış: 3.282,00

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14 Ağustos altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Bugün altında son durum ne? İşte gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları
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