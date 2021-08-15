Türkiye’den dijital dönüşüm atağı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu
, Türkiye
'nin büyük bir dijital dönüşüm süreci içinde olduğuna dikkat çekerek, "5G'den yapay zekâya, nesnelerin internetinden blok zincire, mobil finanstan büyük veriye, verinin gizliliğine ve siber güvenliğe kadar geniş bir yelpaze içinde olan teknolojiler ekonomimizi ve toplumsal yaşamımızı daha fazla şekillendirecek" dedi.
HERKESE EŞİT ALTYAPI
Karagözoğlu, "Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Gelişmeler, Yenilikler ve Örnek Çalışmalar" adlı kurum kitapçığında kaleme aldığı başyazıda, "Kişisel olarak sahip olduğumuz teknolojik imkânların aldığımız hizmetlere de yansımasını bekliyor ve her alanda sayısal dönüşümü talep eder durumda oluyoruz. Bunun gerçekleştirilmesinde temel unsurlardan birisi güçlü geniş bant altyapısına sahip olmaktan geçiyor. Elektronik haberleşme altyapılarının her zaman daha iyiye götürülmesi ve herkese eşit şartlarda sağlıklı iletişim altyapısı sunulmasının sağlanması çabaları bu dönemde daha da artıyor" dedi. Dünyanın en büyük şirketlerinin yatırımlarını yapay zekâ, büyük veri ve makineler arası iletişim gibi teknolojilere yaptığına dikkat çeken Karagözoğlu, bağlantılı cihaz sayısındaki artışın güçlü mobil altyapılara olan ihtiyacı getirdiğini vurguladı.
DÜNYA 5G'YE GEÇİYOR
"BUGÜN ülkemiz gibi pek çok ülke 5G konusunda çalışmalar yürütüyor ve 5G'nin yaygınlık kazanması için yatırımlar yapıyor" diyen Karagözoğlu, şöyle konuştu: "Önümüzdeki 5 yılda dünyadaki aboneliklerin yaklaşık yüzde 20'sinin 5G abonesi olması ve 5G şebekelerinin 2026'ya kadar dünya nüfusunun yüzde 60'ını kapsaması bekleniyor. Ülkemizde 4.5G abonelerinin toplam mobil abonelere oranı 4 yılda yüzde 92'yi aştı. 5G'de de ülkemizde önemli bir abone sayısına ulaşılacağını gösteriyor."
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
TÜRKIYE'NIN teknoloji yarışında en önlerde olabilmesi için endüstri, akademi ve kamu kesiminde büyük bir çalışmanın sürdüğüne işaret eden Karagözoğlu, "Ülkemizde dinamik bir yapıda sürekli olarak evrilen teknolojik ve toplumsal şartlara uyum için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.