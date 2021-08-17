Milli ürünlerle 145 milyon dolarlık ithalat önledi

IDEF 2021
'de 7 bin metrekarelik bir alanda ürünlerini sergileyen ASELSAN
, bu yıl ilk kez 'Millileştirilmiş Ürünler' sergisi düzenledi. Sergide daha önceden yurt dışından alınmasına rağmen ASELSAN tarafından Türk mühendisliğiyle millileştirilen kritik ürünler yer alıyor. Şirket, bu kapsamda yurt dışından yurt içine yaklaşık 145 milyon dolarlık bir tutarı döndürdü. Ayrıca fuar esnasında ASELSAN ile güç birliği yapan tedarikçiler, tedarikçi olmaya aday sanayiciler ve KOBİ'ler kendilerine ayrılan özel bölümlerde iş birliklerine yönelik fırsatları keşfederek, görüş alışverişinde bulunulacak. ASELSAN'ın savunma sanayinin lokomotifi olma görevinin bilinciyle tedarikçi firmalar ile ilişkileri pekiştirmek ve iş birliğini artırmak istediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün
, şöyle devam etti: "Tedarikçilerimizle birlikte bir güç birliği şemsiyesi altında yürüttüğümüz millileştirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda son birkaç yılda hazırladığımız millileştirilecek ürün broşürlerimize binin üzerinde başvuru aldığımızı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu kapsamda yurt dışından yurt içine yaklaşık 145 milyon dolarlık bir tutarı döndürdük." ASELSAN olarak başta savunma alanında olmak üzere Türkiye
'nin teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Haluk Görgün, "Sürdürülebilirlik hedefimiz doğrultusunda tedarikçi firmalarımızın da katkısı ile oluşturduğumuz bu yeteneğimizi dünya çapında satışa döndürmeyi ve Türkiye'nin 2023 ihracat ve büyüme hedeflerine destek olmayı amaçlıyoruz. Kendi tedarik zincirimizi güçlendirdikçe savunma sanayi ekosistemini güçlendirmeyi kendimize sorumluluk kabul ederek yolumuza devam edeceğiz" dedi.