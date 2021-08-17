Salgına teknolojik tedbir HAVELSAN’dan

IDEF 2021
'de Kovid-19 salgını dolayısıyla bu yıl fiziksel fuarın avantajlarının dijital dünyanın olanaklarıyla birleştirilmesi ve yeni nesil hibrit fuar deneyimi yaşanması hedefleniyor. Fuarın Dijital İletişim Sponsoru HAVELSAN
, video konferans uygulaması HAVELSAN Diyalog ve güvenli dosya paylaşımı ve depolama çözümü HAVELSAN Drive
ürünlerini fuar süresince tüm katılımcıların kullanımına ücretsiz sunacak. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar
, salgın döneminde büyük teknolojik atılımlar yaptıklarını belirterek, "Bunlardan en dikkati çekenleri de video konferans, anlık mesajlaşma, güvenli dosya paylaşımı ve depolama işlemlerini milli sistemlerle kurumların kullanımına sunmamız oldu. Türkiye
çok önemli bir temassız ve hibrit fuar deneyimini bizle yaşayacak" dedi.