İkinci çeyrekte yüzde 20 büyüme hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş
, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Olağan Mali Genel Kurulu'nun kapanış oturumuna katıldı. Konuşmasında DEİK'in çalışmalarının önemine ve içeriğine değinen Muş, Türkiye
'nin uyguladığı ihracata dayalı büyüme stratejisi ile küresel değer zincirleri içerisinde kendine sağlam bir yer edindiğini belirtti. Bu yıla dair hedefleri paylaşan Muş, "2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 20, 2021 geneli itibarıyla ise potansiyel büyüme oranımızın üzerine çıkarak yüzde 6'lar seviyesinde bir ekonomik büyümeyi hedefliyoruz fakat bu büyüme tahminlerinin artarak yukarı yönlü revize edildiğini de ifade etmek isterim" dedi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan genişletici para ve maliye politikaları, kuraklık, üretim kısıtları, tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar ve arztalep dengesizlikleri, birçok ülkede hem talep hem de maliyet kaynaklı fiyat artışlarına neden olduğunu belirten Muş, "Hükümetimiz ve Merkez Bankamız, bu enflasyonist baskının bertaraf edilmesi ve iş insanlarımızın karşılaşacağı maliyet baskısının en aza indirilmesi amacıyla gereken tüm adımları atmaktadır, atmaya da devam edecek" diye konuştu. Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi'ni hazırladıklarını aktaran Muş, "Ortalama mesafesi 8 bin 650 kilometre olan 17 ülkeye, ihracatımızı yaklaşık 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.