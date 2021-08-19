Eti Bakır’dan 1.5 milyar TL’lik yatırım

CENGİZ
Holding, iştiraki Eti Bakır Samsun
tesisinde diamonyum fosfat (DAP) gübresi üretecek. Tamamlandığında 250 bin ton DAP gübresi üretecek tesisin, 100 milyon dolarlık ithalatın önünü kesmesi hedefleniyor. Cengiz Holding
1.5 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirmeyi planladığı söz konusu yatırımı, 2025 yılında tamamlamayı öngörüyor. Eti Bakır Genel Müdür Yardımcısı Asım Akbaş
, yeni yatırımla Eti Bakır'ın Samsun'daki tesisinde yan ürün olarak bulunan sülfürik asidin ekonomiye kazandırılacağını belirterek, "Katot bakır üretimi sonucu ortaya çıkan sülfürik asidi katma değeri yüksek ürüne dönüştürmenin en rantabl şekli gübreye çevirmek. Türkiye bugün fosforik asit ve gübre türevleri ihtiyacını büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılıyor. Bu alandaki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak önemli bir yatırıma imza atacağız" dedi.