Hava savunma muhribi ihalesi yakında

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanı İsmail Demir, hava savunma muhribi (TF-2000) ihalesine çok yakında çıkacaklarını ve teklifleri alacaklarını bildirdi. Demir, TÜYAP Palas Otel
'de, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2021
) değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Devam eden projeler konusunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Demir, "TF-2000 ihalesine çok yakında çıkıyoruz, burada teklifleri alacağız. Milli Denizaltı (
MİLDEN) projesi de devam ediyor" dedi. Uçak motoru konusundaki çalışmaların da sürdüğünü belirten Demir, "En azında prototip ve sonrasında belli sayıda uçağın motorlarını hazır alıyor olmak sürecimizi rahatlattı. Gaz türbinli motor geliştirme projeleri bir tane değil. Küçük seviyeden başlayarak motorların geliştirilmesine devam ediliyor" değerlendirmesinde bulundu. Fuarda savunma sanayi işbirliği anlaşmalarının imzaladığı ülkeler olduğuna dikkati çeken Demir, hızlı sonuçlar alınan bir fuar geçirdiklerini kaydetti. Demir, denizaltı projelerinin bitirilmesinin önemli olduğunun altını çizerek, "Buradan edindiğimiz tecrübelerle çeşitli ülkelerde ihalelere katılıyoruz. Fuar süresinde bazı ülkeler Anadolu Gemisi
'ni sordular" diye konuştu.