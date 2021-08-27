Okul zamlı başlıyor

Koronavirüs salgını
nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağı 6 Eylül
öncesi velileri okul
hazırlığı telaşı sardı. Aşılanmanın sağladığı güvenli ortam sayesinde çocuklarını yeniden okula göndermenin heyecanını yaşayan veliler, özel okulların ücretlerinden kırtasiye malzemelerine, servisten yemek ücretine kadar birçok kalemde zamlı rakamlarla karşılaştı. Okul, servis, kantin ücretleri yaklaşık yüzde 25-30 artarken, geçen yıl 20 bin TL seviyelerinde olan bir özel okulun fiyatı bu yıl 40 bin TL'den başlıyor. Hatta 129 bin TL'ye kadar çıkıyor. Servis ve yemek ücretiyle birlikte velilerin cebinden çıkan para 150 bin TL'yi aşıyor.
KIRTASİYE 1.200 TL
Özel okulların velilerin almalarını zorunlu kıldıkları kırtasiye malzemelerinin fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Piyasada içinde kırtasiye malzemelerinin olduğu bir çanta 100-150 liradan başlayan fiyatlarla dolarken, özel okullarda bu rakamlar 1.200 TL'ye kadar ulaşıyor. Kitapların dahil edilmesiyle ve birçok okulun zorunlu kıldığı bilgisayarla birlikte yeni eğitim-öğretim yılı için ödenecek rakam 12 bin TL'yi aşıyor. Mevcut koşullarda okulların eğitim ücretlerinin çok arttığını dile getiren veliler, "Özel okullar kırtasiye ve kıyafet satışlarıyla da kendilerine ek bir gelir kapısı yaratmanın telaşına düşmüş durumda. Her bir kalem ürünü piyasa fiyatlarının yüzde 300-400 üstünde satıyorlar" diyerek tepkisini dile getiriyorlar.
5 BİN DE VAR, 12 BİN DE...
Özel okul giderleri arasında ilk sırayı kırtasiye masrafları alıyor. Kimi okullarda kitaplara ödenen ücret 5 bin lirayı bulurken, velilerin almaya mecbur kılındığı bilgisayarla birlikte bu tutar 12 bin lirayı aşıyor. Özel okulların kırtasiye ürünlerinin fiyatlarını çok yüksek tuttuğunu söyleyen kırtasiyeci Umut Taşyiyen
, "Piyasada üç kalite ürün var. Bir ilkokul öğrencisinin birinci kalite kırtasiye masrafları 350-400 TL tutar. Bu rakam ikinci kalitede 200- 250 TL olurken üçüncü kalitede 100-150 TL arasında bir öğrencinin tüm kırtasiye masrafları karşılanır. Bu tutarlarla 5-6 adet defter, resim defteri, kurşun kalem, silgi, kalem tıraş, sulu, kuru ve pastel boya gibi ihtiyaçları karşılamak mümkün" diye konuştu. Özel okullarda velilerin tepkisine neden olan önemli giderlerden biri de yemek. Bazı okullarda yemek ücretleri 10 bin lirayı aşıyor.
BAKANLIK SAHADA DENETİMLERİ ARTIRDI
TİCARET Bakanlığı da yeni eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken vatandaşların alışverişlerini güvenle yapması için okul ve kırtasiye malzemesi denetimleri için harekete geçti. Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı bugünlerde saha denetimlerine hız verildi. Bakanlık, denetimlerini, okulların başlamasıyla talebi artan ürünlerin çocukların sağlığına zarar vermesini engellemek amacıyla "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" prensibi ile yürütüyor. Kırtasiye, okul kıyafetleri, çocuk çantaları ve ayakkabılarında özellikle imalatçı ve ithalatçıların yoğun olduğu illerde kapsamlı denetim yapılıyor. Tüketicilere güvenli ürün arzı sağlanabilmesi için kırtasiye ve okul malzemelerinin satış yerlerinde rehberlik faaliyeti gerçekleştiriliyor.
ZORUNLU ÜRÜN ALIMI SÖZ KONUSU OLAMAZ
ÖZEL okulların ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 53'üncü maddesine göre belirlediğini söyleyen Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Yılmaz, "Kurumlar, öğrenci veya kursiyerlerden; yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayısın sonuna kadar tespit ederler. Bu hizmetlerden, talep eden veliler faydalanır. Bu hizmetlerden yararlanma mecburiyeti olmadığından, isteyen veliler, piyasa şartlarına göre belirlenen fiyat artışlarının bütçelerine uygun olup olmadıklarına kendileri karar vermektedirler" değerlendirmesini yaptı.