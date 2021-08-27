SGK’ya 30 milyar liralık yapılandırma başvurusu

Vergi
ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun
kapsamında başvurular devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu
'na (SGK
) 600 bin borçlu, toplam 30 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. SGK Başkanı İsmail Yılmaz
, 9 Haziran'dan itibaren yapılandırma başvurularını almaya başladıklarını belirterek, "Biz müracaatların hafta sonuna kadar ciddi anlamda artacağını bekliyoruz. Kalan 4 günlük süreyi borçlu vatandaşlarımızın iyi değerlendirmesini istiyoruz" dedi.
29 BİNLİK BORÇ 9 BİNE İNDİ
Yapılandırmanın en büyük avantajının, bugüne kadar oluşan gecikme zammı ve geçim faizinin silinip, borçların Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi
'yle (Yİ-ÜFE) yeniden güncellenmesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu ayrıntıları paylaştı: "2010 yılında 1.200 lira prim borcu olan bir vatandaşımızın gecikme zammı ve gecikme faiziyle 4 bin 453 lira ödemesi gerekiyor. Bunu Yİ-ÜFE ile güncellediğimiz zaman, gecikme zammı ve gecikme faizinin tamamını siliyoruz. İlk taksit ödeme döneminde borcunu ödediğinde Yİ-ÜFE'nin de yüzde 90'ını siliyoruz. 1.200 liranın üzerine gecikme zammı ve gecikme faizinin yerine 92 lira ekleniyor. Ödenen toplam tutar 1.292 lira oluyor. Yapılandırma sayesinde 4 bin 453 lira gecikme zammı ödemesi gereken bir vatandaş, toplam 1.292 lira ödeyecek." Yılmaz, geçmiş dönemde Bağ
- Kur prim borcu olan vatandaşların hizmetlerinin durdurulduğuna dikkati çekerek, "Bu durumda olan ve yaklaşık iki yıllık prim borcu olan bir vatandaşımızın 29 bin lira yerine sadece 9 bin 200 lira ödeyecek. Bu çok ciddi bir avantaj" diye konuştu.
YAPILANDIRAN TEŞVİKTEN YARARLANABİLİYOR
YAPILANDIRMANIN kişi ve kurumlara devletteki diğer hizmetlerden sorunsuz yararlanma imkânı da sağladığını vurgulayan Yılmaz, "Yapılandırmaya müracaat eden ve borçlarını yapılandıran vatandaşlarımız, her şeyden önce 'borcu yoktur' yazılarını alabiliyor. Devletin verdiği teşviklerden de yararlanabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.