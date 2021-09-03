Türk hazır giyimciler Moskova’yı fethetti

Pandemi sürecinde dünya moda devlerinin vazgeçilmez tedarikçisi komunu iyice pekiştiren Türk hazır giyimciler, Rusya
'nın önde gelen fuarı CPM'e (Collection Premiere Moscow
) yüksek katılım göstererek dikkatleri üzerine çekti. 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen fuara, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
(İHKİB
) öncülüğünde 94 firma ile milli katılım sağlandı. 23 bin alıcıyı buluşturan fuar alanının beşte birini Türk hazır giyim firmaları kapatırken, fuara 20 ülkeden 500 firma katıldı. CPM'e, birlik olarak 20 yıldır milli katılım sağladıklarını belirten İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, "Rusya bizim için son derece önemli bir pazar. Hedefimiz bu pazardaki konumumuzu daha da güçlendirmek. Ülkeye ihracatımız ocak-temmuz döneminde 270 milyon doları buldu. Bu rakamın yıl sonunda 300 milyon doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz. 5 yılda ise sektör olarak Rusya'ya 500 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz" diye konuştu.
MARKALI İHRACATIN LİDERİ
Rusya'nın sektörün önemli pazarlarından biri olduğunu da anımsatan Gültepe, Türk hazır giyim firmalarının en fazla markalı ürün ihraç ettikleri pazar olduğuna vurgu yaptı. Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hazır giyim markalarımızın en çok mağazası bu ülkede bulunuyor. Ülkede 20'yi aşkın markamız, 600'e yakın mağaza ve 1.000 civarında satış noktası ile Türk modasını temsil ediyor. Sektörün geneli için burası büyük önem taşıyor. Firmalarımızın bu fuara özel olarak hazırlardıkları tasarımlar, Ruslar başta olmak üzere tüm ziyaretçilerden büyük ilgi gördü."
PAZARDA İLK DÖRTTEYİZ
Yıllık 8 milyar doların üzerinde hazır giyim ithal eden Rusya'nın Çin
, Bangladeş
ve İtalya
'dan sonra dördüncü tedarikçisi konumunda olduğumuz bilgisini veren Gültepe, "Dördüncülük arzu ettiğimiz yer değil. Bütün hazırlıklarımızı en kısa zamanda yıllık 500 milyon doların üzerinde ihracata ulaşıp İtalya'nın koltuğuna oturma hedefi doğrultusunda yapıyoruz" dedi. Pazarda agresif bir tanıtım çalışması yürüttüklerini de dile getiren Gültepe, konfeksiyon ve yan sanayicisi firmalar için kasımda Moskova
'ya ticaret heyeti programı düzenleyeceklerini vurguladı. Gültepe, iki ülke arasında bavul ticaretinin sürdüğünü, bu ticaretin de kayıt altına alınmasını istediklerini aktardı.
DÜNYADA İLK ÜÇ HEDEFİ
MUSTAFA Gültepe, hazır giyim sektörünün genel ihracat rakamlarından da söz ederek, halen 17-18 milyar dolar düzeyinde bulunan sektör ihracatını orta vadede 33 milyar dolara çıkarmayı ve Türkiye'yi küresel moda liginde ilk üçe sokmayı hedeflediklerini aktardı. Dünyada hazır giyimde Çin, Bangladeş, Kamboçya ve Vietnam'ın ardından beşinci sırada olduğumuzu da anımsatan Gültepe, "Rusya ve Amerika daha güçlü olmak istediğimiz pazarlar. Afrika'da da daha fazla olmalıyız. Bunların çalışması içindeyiz. Amerika'nın bize ilgisi çok. Orta ve üst segmentte 40-50 marka Türkiye'de üretimi araştırıyor. Çin'e karşı tutum var. Uzakdoğu'da yaşanan konteyner sıkıntısı da bunu tetikliyor. Kurların sağlıklı olmasıyla bu ülkelere daha fazla ihracat yaparız" dedi.
İDDİALI HAZIRLIK YAPILDI
PANDEMI sürecinin en geniş katılımlı organizasyonu için firmaların iddialı hazırlık yaptığını anlatan Gültepe, "59'u kadın ve erkek giyim, 28'i deri konfeksiyon ve yedisi ise iç giyim olmak üzere 94 firmamızla buradayız. Hazır giyimciler olarak Rusya nezdinde daha fazla büyüyeceğimize inanıyoruz " dedi.
ÜRETİMİN ROTASI ANADOLU
MUSTAFA Gültepe, sektörde 640 bin hazır giyim üreticisinin bulunduğunu da belirterek, Türkiye'yi üretim ve ihracat üssü yapma hedefiyle çalıştıklarını anlattı. Geçen yıl 70 bin ilave istihdam imkânı sağladıklarını kaydeden Gültepe, "Üretim Anadolu'ya kaymaya başladı. Bu durum istahdam için büyük önem taşıyor" dedi.
HAMMADDE FİYATI YÜKSEK
HAMMADDE fiyatları ve döviz kurlarına da değinen Gültepe, "Hammadde fiyatlarında artış sürüyor. İpliğe ihracata da gözetim konulsun dedik. Hindistan gibi ülkelerle hammadde fiyatlarında aramızda yüzde 30 fark var. Döviz kurlarındaki artış da ihracatçıyı korumalı. Yılsonunda dolar kurunun 9 TL olmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.