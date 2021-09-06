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Giriş Tarihi: 6.9.2021

Kiralamada voltaj 18 milyon $’lık yatırımla yükseldi

Kiralamada voltaj 18 milyon $’lık yatırımla yükseldi

Kiralama sektörünün araç parkına 400 adet elektrikli otomobil daha eklendi. Elektrikli araçlar için 18 milyon dolar yatırım yapıldı

Kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payı hızla artmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 3.6'dan yüzde 5.4'e çıktı. Son olarak Renault Mais, araç paylaşım şirketi TikTak ile Türkiye'deki en büyük elektrikli araç satış anlaşmasını imzaladı. TikTak, anlaşma kapsamında 18 milyon dolarlık yatırımla 400 adet Renault Zoe'yi filosuna ekleyecek. Renault'nun elektrikli araç teknolojisinin öncü markalarından biri olduğunu söyleyen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "TikTak ile yaptığımız anlaşmanın, üçüncü nesil Zoe gibi tüketicinin beklentilerini karşılayan, çevre dostu elektrikli otomobillerin ülkemizde daha fazla yaygınlaşmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.
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Kiralamada voltaj 18 milyon $’lık yatırımla yükseldi
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