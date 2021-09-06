Kiralamada voltaj 18 milyon $’lık yatırımla yükseldi

Kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payı hızla artmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 3.6'dan yüzde 5.4'e çıktı. Son olarak Renault
Mais, araç paylaşım şirketi TikTak ile Türkiye
'deki en büyük elektrikli araç satış anlaşmasını imzaladı. TikTak, anlaşma kapsamında 18 milyon dolarlık yatırımla 400 adet Renault Zoe
'yi filosuna ekleyecek. Renault'nun elektrikli araç teknolojisinin öncü markalarından biri olduğunu söyleyen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş
, "TikTak ile yaptığımız anlaşmanın, üçüncü nesil Zoe gibi tüketicinin beklentilerini karşılayan, çevre dostu elektrikli otomobillerin ülkemizde daha fazla yaygınlaşmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.