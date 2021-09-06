Kuzey Marmara Otoyolu’nda dünya rekoru

Yapımını Kalyon İnşaat
'ın üstlendiği Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca
mevkiinde bulunan T1 ve T2 tünelleri dünya rekoruna sahne oldu. İtalyan gösteri pilotu Dario Costa
tünellerin içinden geçerek havalandı ve uçakla en uzun tünel uçuşuna imza atarak Guiness Rekorlar Kitabı
'na girdi. Dario Costa, Kuzey Marmara Otoyolu, Çatalca Mevki T1 ve T2 tünellerinden uçarak bir dünya rekoruna imza attı. 43,44 saniye süren uçuşta İtalyan pilot, tamamen kemerli beton duvarlar ile çevrili olan tünellerin ilkinde usta bir kalkış yaptıktan sonra iki tünel arasında bulunan açık hava boşluğundan geçti. İkinci tünelde saatte 245 km/s ortalama hıza ulaşan Dario Costa, 1,6 metreden az irtifadaki uçuşuyla ikinci tüneli de başarıyla geçti. Kosta uçuşu tünel içinde yerden 110 ila 140 cm yükselklikte gerçekleştirdi.. Dario Costa, bu performansı ile "Uçak ile En Uzun Tünel Uçuşu" Guinness Dünya Rekoru'nu da kırmış oldu. Costa'nın "Tunnel Pass
" projesindeki mentörlüğünü, bir havacılık efsanesi olan Macar gösteri ve yarış pilotu Red Bull
sporcusu Peter Besenyei
üstlendi. Dario Costa, Tünel Geçişi'nin en zorlu kısmının tünelin sadece bir çıkışı olması olduğunu belirtti.