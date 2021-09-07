Yeni nesil endüstri bölgeleri kurulacak

ORTA Vadeli Program
döneminde iç ve dış talep arasında dengeli görünümün korunmasının yanı sıra büyüme potansiyelinin istikrarlı ve sağlıklı bir biçimde artırılarak sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin sağlanması amacıyla para, maliye ve gelirler politikaları tam koordinasyon içerisinde yürütülecek. Bu dönemde, Türkiye
ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5.3 büyümesi öngörülüyor.
HEDEF KAPSAYICI BÜYÜME
Fiziki, beşeri ve teknolojik altyapı güçlendirilerek sanayide teknolojik dönüşüm sağlanacak ve daha verimli, rekabetçi bir ekonomik yapı tesis edilecek. Büyümenin kaliteli, kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için makroekonomik dengeleri gözeten ve yapısal reformlarla desteklenen kalkınma modeli uygulaması sürdürülecek. Sanayi sektöründe teknoloji seviyesi yüksek sabit sermaye yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımlar özendirilecek. Yatırım teşvik sisteminde sadeleşme sürecine devam edilecek. KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasiteleri geliştirilecek. Salgın
sonrası dönemdeki yeni düzene uyumlarını hızlandırmak için KOBİ'lerin dijital dönüşüm projeleri desteklenecek. Çığır açıcı teknolojilere yönelik yeni Ar-Ge projeleri başlatılacak, teknolojik standartların belirlendiği yurt dışı komitelerde özel sektörün daha fazla temsil edilmesi teşvik edilecek. Yüksek teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımların yer alacağı, etkin yönetişim modeline sahip yeni nesil endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacak.
YERLİLİK ARTIRILACAK
SANAYILEŞME İcra Komitesi
tarafından yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren kamu alımları ve politikaları yoluyla Ar-Ge'den ticarileşmeye kadar uçtan uca tüm süreci kapsayacak özel modeller geliştirilerek, öncelikli sektörlerde kritik bileşenler başta olmak üzere üretimdeki yerli katkı oranı artırılacak. Fikri mülkiyet
varlıklarının değerlemesine dönük çalışmalar hızlandırılacak.