Apple çalışma koşullarını eleştiren ve suçlayan kişinin işine son verdi

The Verge sitesinin haberine göre Apple, şirketin gizli bilgilerini sızdırdığı iddiasıyla bir süre önce idari izne çıkartılan kıdemli mühendislik programı yöneticisi Ashley Gjovik'in işine son verdi. Ashley Gjovik, daha önce yaptığı açıklamada bir yöneticinin tacizine uğradığını, sorumlulukların azaltıldığını ve elverişsiz işlerin arttığını iddia etmiş ve Apple hakkında suçlamada bulunmuştu. Çalışma koşulları ve karşılaştığı problemlerle ilgili tweet'ler paylaşıyordu.
Ashley Gjovik işine son verilmesiyle ilgili olarak, "Mart ayında iş yeriyle ilgili endişelerimi dile getirdiğimden bu yana, neredeyse her an misilleme ve yıldırma ile karşı karşıya kaldım. Kendimi bu duruma hazırlamaya başlamıştım. Çocukluğumdan beridir sevdiğim bir şirketin bu şekilde davranması beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
Gjovik daha önce yaptığı açıklamalarda, ekip üyelerinin de taciz ve zorbalıkla karşılaştığını söylemişti. Bununla birlikte Apple'ın çalışanların iş telefonlarını nasıl arayabileceği ve denetleyebileceğine ilişkin politikalarıyla ilgili endişeleri olduğunu dile getirmişti. Apple, bu iddiaları araştırırken, Gjovik'i de Ağustos ayı başlarında idari izne çıkardı.
Kısa süre önce Apple'dan bir kişi, Ashley Gjovik'e ulaştı ve şirketin konuyla ilgili araştırma yaptığını ve konuşmak istediğini bildirdi. Gjovik ise iletişimi yazılı şekilde gerçekleştirmek istediğini ve yazışmaları ise ABD Ulusal İşçi - İşveren İlişkileri Kuruluna ileteceğini kaydetti. Apple temsilcisi, Gjovik'in görüşmeye katılmamayı tercih etmesi nedeniyle, sahip oldukları bilgilerle ilerleyeceklerini ve iddiaların ciddiyeti göz önüne alındığı için Apple'ın sistemlerine erişiminin askıya alınacağını söyledi. Bu görüşmeden saatler sonra Ashley Gjovik, Apple'daki işine son verildiğine dair bir e-posta aldı. Gjovik, Apple'daki sorunları ortaya çıkardığı için işten çıkarıldığını belirtti.
Apple sözcüsü Josh Rosenstock, The Verge'e yaptığı açıklamada, "İyi ve kapsayıcı bir iş yeri olmaya ve bunu sürdürmeye derinden bağlıyız. En baştan beridir bu şekilde olmak için karar verdik. Şikayetler ortaya çıktığında, eleştiriler olduğunda bu konuları kapsamlı biçimde araştırırız. İlgili kişilerin mahremiyetine saygımızdan dolayı belirli çalışan konularını tartışmıyoruz" dedi.