Apple çalışma koşullarını eleştiren ve suçlayan kişinin işine son verdi

Kısa süre önce Apple'dan bir kişi, Ashley Gjovik'e ulaştı ve şirketin konuyla ilgili araştırma yaptığını ve konuşmak istediğini bildirdi. Gjovik ise iletişimi yazılı şekilde gerçekleştirmek istediğini ve yazışmaları ise ABD Ulusal İşçi - İşveren İlişkileri Kuruluna ileteceğini kaydetti. Apple temsilcisi, Gjovik'in görüşmeye katılmamayı tercih etmesi nedeniyle, sahip oldukları bilgilerle ilerleyeceklerini ve iddiaların ciddiyeti göz önüne alındığı için Apple'ın sistemlerine erişiminin askıya alınacağını söyledi. Bu görüşmeden saatler sonra Ashley Gjovik, Apple'daki işine son verildiğine dair bir e-posta aldı. Gjovik, Apple'daki sorunları ortaya çıkardığı için işten çıkarıldığını belirtti.