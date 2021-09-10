Son dakika | Esnafa destekte dev rakam: 83 milyarlık destek ödemesi

YÜZDE 100 FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ

Esnafa kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle veya doğrudan Halkbank tarafından yüzde 50, yüzde 100 faiz indirimli krediler kullandırıldı. Geçen yıl 1 milyon 162 bin esnafa toplamda 67.5 milyar lira, bu yıl da 1 milyon 163 bin esnafa yaklaşık 74 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldı. Geçen yıl iki defa bu yıl da 1 kez olmak üzere 3 kez kredi taksiti ertelendi ve TESKOMB tarafından 2 defa taksit yapılandırma hayata geçirildi.



