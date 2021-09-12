0850’li hatlara ilk cezalar kesildi

0850'li hatlarla ilgili Ticaret Bakanlığı
ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK) harekete geçti. Vatandaşa internet satmaya çalışan dolandırıcılara ceza geldi. Ticaret Bakanlığı, "haksız ticari uygulama" başlığı altında Türk Telekom
ortak markasını kullanan TTNET A.Ş. ile herhangi bir bağı olmadığı halde bu markanın internetini vatandaşlara satmaya çalışan iki şahsa ceza kesti. Aramaların 0850'li hatlardan yapıldığını belirten Ticaret Bakanlığı, ticari uygulamada bulunan Bahriye Keriman Gürses
ile Mustafa Alıcı
adlı şahıslar hakkında 11 bin 429'ar lira idari para cezası uyguladı.
ŞİRKETLE BAĞLARI YOK
Bu kişilerin TTNET A.Ş. ile herhangi bir bağı bulunmadığı, Türk Telekom firmasının itibarından haksız biçimde yararlanıldığı ve Türk Telekom ismi ile şahsı lehine haksız kazanç elde ettiği, bu durumun da haksız rekabete yol açtığı tespitine varıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun kararında şöyle denildi: "Bahsi geçen aramaların dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği ve tüketicilerin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir işleme taraf olmasına yol açan aldatıcı bir ihtimal doğurması gerekçesiyle haksız ticari uygulama niteliğinde olduğu değerlendirilmiş olup, inceleme konusu ticari uygulamaların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
'a aykırı olduğu tespit edilmiştir."