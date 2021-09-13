Son dakika: Bakan Muş’un talimatıyla toptancı hallerinde fahiş fiyat denetimi başladı!

10 BÜYÜKŞEHİR'DE EŞ ZAMANLI DENETİM

Açıklamada "Söz konusu denetimler kapsamında, Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince 13.09.2021 tarihinde, aşağıdaki listede belirtilen, 10 büyükşehirde bulunan toptancı hallerinde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilecek olup, ilgili denetimler sadece bu tarih ile sınırlı olmayıp, kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli olarak devam edecektir." denildi.