Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı Eğitim ödeneği yatan iller listesi 2021

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile beraber binlerce öğretmen eğitim ödeneği ödeme tarihleri ile ilgili detayları merak ediyor. Bilindiği üzere bu yıl Eğitime hazırlık ödeneğinin tutarı 1250 lira olarak belirlenmişti. Hal böyleyken ödenekten faydalanacak olan vatandaşlar "Eğitim ödeneği yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2021 eğitim ödeneği yatan iller listesi ve tüm detaylar...
2021 KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE KADAR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzasıyla illere gönderilen yazıya göre bu yıl kırtasiye ödeneği 1250 TL olarak yatırılacak. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılında 1.325 TL'ye; 2023 yılında 1.400 TL'ye çıkarılacak.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bakan Özer, ödeneğin 2 Eylül'den itibaren yatırılmaya başlanacağını duyurdu. İl il yatırılan ödenek konusunda, henüz hesabına ödenek yatırılmamış olan öğretmenlerin önümüzdeki günlerde yardımı alacağı duyuruldu.