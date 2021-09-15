Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı Eğitim ödeneği yatan iller listesi 2021

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile beraber binlerce öğretmen eğitim ödeneği ödeme tarihleri ile ilgili detayları merak ediyor. Bilindiği üzere bu yıl Eğitime hazırlık ödeneğinin tutarı 1250 lira olarak belirlenmişti. Hal böyleyken ödenekten faydalanacak olan vatandaşlar "Eğitim ödeneği yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2021 eğitim ödeneği yatan iller listesi ve tüm detaylar...