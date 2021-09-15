Türk firmalarına ABD yolu açılıyor

Türk Amerikan İşadamları Derneği, yeni yönetimiyle projelerini açıkladı. Baltalimanı'nda gerçekleşen toplantıya Dernek Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ABD'nin dünyanın en büyük ekonomisi olduğunu, dünya Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 25'ini, tüketimin de yüzde 33'ünü yaptığını belirten Sanlı, yıllık 2,6 trilyon dolar ithalat yapan ABD'ye Türkiye'nin yalnızca 12 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlattı. Bunun ABD ithalatının %0,4'üne denk geldiğini belirten Sanlı, "Güven, ulaşılabilirlik, sürdürülebilirlik, konum gibi farklı sebeplerden dolayı Türkiye'de potansiyeli yüksek birçok sanayici, ihracatçı ABD pazarında henüz kendine yeterli seviyede yer edinememiştir. ABD pazarında Ülkemizin hak ettiği yeri bulması için gerekli adımları atmak TABA AmCham vizyonunun temelini oluşturmaktadır" diye konuştu.

Pandeminin neden olduğu global ekonomik krizde, Çin şüpheciliğinin de artmasıyla yeni güvenilir tedarikçi arayışının başladığını vurgulayan Sanlı, "Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri de her sektörde önce federal seviyede ardından özel sektör seviyesinde Çin harici güvenilir tedarikçi ülkelere yönelmiştir. Bu ülkeler Hindistan, Mısır Pakistan, Malezya gibi ülkeler arasında ülkemiz tasarım ve üretim gücü ile öne çıkmaktadır." dedi.

TABA AMCHAM'DAN ABD İÇİN ÖZEL SERTİFİKA PROGRAMI

Yeni dönemde bu amaca hizmet etmek amacıyla CRC (Commercial Registration Certificate) belgesi için çalışmaya başladıklarını belirten Sanlı, çalışmaları şöyle anlattı;

Pandeminin neden olduğu global ekonomik krizde, Türkiye'nin dünya için alternatif bir tedarik merkezi olması için güvenilir tedarikçi olmanın yanısıra doğru ve kaliteli üretim stratejileri, sürdürülebilir ve yenilikçi bir bakış açısı gerekiyor. Firmalarımızın ABD pazarına açılması için, tüm bu kriterleri denetlediğimiz bir sertifika programını başlatacağız. TABA AmCham'a bağlı Yeminli Mali Müşavir ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından yerinde yapılan denetimler ile ihracatçılarımızın ne denli güvenilir tedarikçiler olduğunu, firmalarımızın kapasitesini ve üretim gücünü, yıllık ihracat potansiyelini, aynı zamanda kazandığı ödülleri de belgelendirerek ABD'de 50 eyalette ve Dünya'da 117 ülkede 133 destinasyonda US Chamber'a bağlı AmCham'lerde tanıtma gayretinde bulunacağız. Türkiye'de güvenilir, kurumsal ve müşteri memnuniyeti sağlamış firmalara ABD Ticaret Odası'nın tüm destinasyonlarında tanınırlık bilinirlik sağlamış olacağız. Böylece İhracatçı firmalarımız da tanınmadıkları uzak coğrafyalarda güven ve ulaşılabilirlik konusunda avantaj sağlamış olacak." İfadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA QIZ ANLAŞMASI

Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle büyük sorunlarla yüzyüze olduğunu anlatan Sanlı, bölgesel barışa katkı sunacak "Nitelikli Serbest Bölge" anlaşmasıının yapılabileceğini söyledi. Mısır ve Ürdün'ün ABD ile yaptıkları QIZ anlaşmasıyla hızlı bir ihracat potansiyeli yakaladıklarını belirten Sanlı, Türkiye'nin de böyle bir anlaşma için en uygun ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Yapılacak çalışmanın Ürdün ve Mısır'daki benzerlerine göre farklı olduğunu da belirten Sanlı "Biz bu bölgelerde yüzde 15 göçmen çalıştırarak toplumsal barışa katkı sağlamak istiyoruz. Böylece yüzbinlerce yeni istihdam ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin kısa sürede 100 milyar dolara ulaşması mümkün olacak" diye konuştu.

TÜRKİYE KAMU BORCUNDA AVRUPA DAHİL HER YERDEN İYİ DURUMDA

Türkiye'nin ABD'ye benzeyen ve ayrışan yönleri olduğunu belirten Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise, Türkiye'nin büyürken cari açık verdiğini belirterek hammadde ve aramalı üreten bir ülke olmamız gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin son dönemde büyüme trendine girdiğini de anlatan Alkin, "Çekirdek enflasyon sadece Türkiye'nin değil, ABD'nin de sorunu. İşsizlik konusunda ABD'de rakamlar düşerken, Türkiye'de işsizlik artıyor. Sanayi üretimlerimiz birbirine çok benziyor. Bizim ihracattan başka yolumuz yok. Bu konuda müşteri çok önemli, öyle bir müşteri seçin ki sizi geliştirip dönüştürsün" görüşlerine yer verdi.

Türkiye'nin ABD'ye karşı dış ticaret açığı verdiğini söyleyen Alkin, "Türkiye'den ABD'ye makine, kıymetli taşlar, halı gibi mallar satıyoruz. Hava araçları ve makine, demir çelik gibi malzemeler satın alıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kamunun borcunun Avrupa dahil her yerden iyi durumda olduğunu da belirten Alkin, "G7 ülkeleri bu kafayla giderse kamu borçları yüzde 441'e doğru gidecek, ABD de bu ülkelerin içinde. Bu yüzden borç alacak ilişkilerinize dikkat edin" uyarısında bulundu.

İHKİP BAŞKANI GÜLTEPE, "ABD'YE TEKSTİL İHRACATINI 5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARMALIYIZ"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe 2020 yılını 17.1 milyar dolar ihracatla kapattıklarını belirterek "Biz cari fazla veren bir sektörüz. İstihdam payımız 1.1 milyon kişi. Dünyada 5'inci olmamız nedeniyle küresel bir oyuncuyuz. Dünyadaki hazır giyim payımız yüzde 3,3 düzeyinde. Bu potansiyelimizi önümüzdeki çok önemli noktalara taşımamız mümkün. Son 3-4 yılda pazarımızı en fazla arttırdığımız ülke ABD oldu. Ancak ABD'nin toplam pazarı içinde rakam son derece düşük. Yıl sonunda ABD'ye tekstil ihracatımızı 1 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. Ancak örneğin Çin ABD'nin tekstil ihtiyacının yüzde 45'ini sağlıyor. Bu yüzden ABD'ye yaptığımız tekstil ihracatını en az 5 milyar dolar seviyesine çıkarmalıyız" diye konuştu.