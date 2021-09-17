Tarihi ve doğayı geleceğe taşımalıyız

Turkuvaz Medya
'nın iş dünyası dergisi INBUSINESS'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlediği 'Sürdürülebilir Kentler' webinarı dün yapıldı. INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler
'in açılış konuşması yaptığı webinara Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı- Türkiye Belediyeler Birliği
Başkanı Fatma Şahin
, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici
, Dünya Yeşil Binalar Konseyi
Danışmanı Dr. Duygu Erten ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif gibi isimler katıldı. Webinarda 'Akıllı Şehirler' ve 'Yaşanabilir Şehirler' başlıklı panel yapıldı.
PANDEMIDE ANLAŞILDI
Özel oturumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe şehirlerin kamu ve özel kuruluşlar ile birlikte organize bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir bir şehir oluşturmak için ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel faaliyetlerin tutarlı bir şekilde organize olması gerekiyor. Bütün bu farklı alanların, şehirde üretilen bilgiler doğrultusunda geleceği de güvene alarak organize edilmesi gerekiyor. Biz buna sürdürülebilir şehir diyoruz" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise sürdürülebilirlik konusunun öneminin pandemi döneminde anlaşıldığını belirterek, "BM sürdürülebilir kalkınmanın nasıl olması gerektiğini 23 başlıkta ele almıştı. Ama pandemiye kadar kimse bunun farkına varmadı" diye konuştu. Dünya Yeşil Binalar Konseyi Danışmanı Dr. Duygu Erten, Küresel Umut Festivali'nin özel oturum konuğuydu. Erten, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada şehirlerin kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Siemens Türkiye
Strateji Ve Kamu İlişkileri Başkanı Hakan Özdemir, akıllı şehirler konusunda master planlara ihtiyaç olduğunu, bu planların uzun süreli olması gerektiğini savundu. Ericsson Türkiye
Genel Müdürü Işıl Yalçın, önümüzdeki yıl 5G'nin hayatımıza gireceğini tahmin ettiklerini söyledi. Türk Telekom Direktörü Fatih Türkoğlu ise 'yeni nesil şehircilik' konusuna odaklandıklarını anlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Bayraktar, akıllı şehirlerin kurulumu ve yönetimi hakkında eylem planı devreye aldıklarını belirtti.
ÇÖZÜMLER BENZER
SÜRDÜRÜLEBİLİR kalkınma konusunda yürüttükleri çalışmaları özel oturumda anlatan Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, "Tüm dünyada şehirler benzer sorunları yaşıyor, sorunların çözümlerine yönelik reçeteler de aynı. Bin 390 belediyenin çatımız altında f aaliyet gösterdiği Türkiye Belediyeler Birliği olarak proje üretmeyi teşvik etmek üzere yarışma yapıyoruz" diye konuştu.
ZAMANI YÖNETMELIYIZ
'AKILLI Şehirler' oturumunda konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise akıllı şehir sistemleri ile yol haritası oluşturmanın önemine işaret etti. Görgün, birçok alanda farklı çözümler sunduklarının altını çizdi. Sürdürülebilir akıllı kentler ile zamanı yönetmenin kolaylaşacağını anlatan Görgün, akıllı şehirleri sürdürebilir kılmaya çalıştıklarını vurguladı.