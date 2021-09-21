TOKİ’nin ikinci indirim kampanyası bugün başlıyor

TOKİ
tarafından 21 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 22 indirim yapılacak. Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek, 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatmalarında, indirim oranı uygulanmayacak. Kampanyadan, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar yararlanamayacak.