Dijital tarıma geçen kazanacak

Giriş Tarihi: 22.9.2021

Dünyanın yakın geleceği gıda ve tarım teknolojileri üzerinde yeniden şekillenecek. Uzmanlara göre ülkeler vatandaşlarına yeterli ve sağlıklı gıda ürünleri ulaştırabildiği ölçüde başarılı ve güçlü sayılacak