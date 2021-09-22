Herkes FED toplantısını bekliyor | FED ne diyecek, ne olacak? İşte FED sözlüğü...

Tüm dünyada para piyasaları ve yatırımcılar gözünü bu akşam Amerika Merkez Bankası FED'in yapacağı toplantı ve sonrasında Başkan Powel'in yapacağı açıklamalara çevirmiş durumda. Fed'in bu akşamki kararında faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvimin daha da netleştirilebileceği tahmin ediliyor. Ancak bu akşam faiz kararından çok Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemli olması bekleniyor. Çünkü bu konuşmasında gelecek planlarıyla ilgili ipuçlarını da açıklamış olacak.