Katılım sigortacılığının payı 12’ye çıkacak

Önümüzdeki yıl en az iki şirketin daha katılım
sigortacılık sektörüne adım atması bekleniyor. Katılım sigortacılığının toplam sigorta sektörü içerisinde yüzde 6 civarında pay aldığını aktaran Neova Katılım Sigorta
Genel Müdürü Özgür
Koç, önümüzdeki beş yıl içerisinde de bu payın yüzde 10-12 seviyelerine çıkacağını belirtti. Koç, "Halihazırda iki tam katılım, 4'er adet de pencere usulü çalışan hayat ve hayat dışı katılım sigorta
şirketleri var. Pencere usulüyle katılım sigortası satan şirketlerin bu alandaki faaliyet süresi 31 Aralık 2021'de sona erecek. Pencere usulü çalışanlara, ya bu pencereyi şirkete çevirme ya da bu pencereyi kapatma seçeneği veriliyor" dedi. Şirketin beş yıllık stratejisini de açıklayan Koç, önceliklerinin en başına kaskoda büyümek olduğunu vurguladı. Kasko ürününü piyasadan farklılaştıracak yeni özellikler ekleyeceklerini belirten Koç, "Stratejik hedeflere ulaşmak için mevcut ürünlerinin yanı sıra yeni ürünler de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sağlık
alanında iddialı ürünler hazırlanıyor. Bir diğer müşteri segmenti hedefi KOBİ'ler. Bu nedenle KOBİ'lerin ihtiyacına yönelik çözümler hazırlanıyor" dedi. Neova Katılım Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kolaç
, da "Neova Katılım Sigorta için 5 yıllık strateji oluşturduk. Bu çalışma ile birlikte sektörde ilk 10'da kalıcı olacak, Neova'yı üst sıralara taşıyacak yatırımlar yapacağız ve projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi. Insurtech
, fintech ve startuplar ile yakın çalıştıklarını, bu ekosisteme destek olmak ve yeni iş birlikleri oluşturabilmek için girişim sermayesi yatırım fonunun kuruluşu için başvuruda bulunduklarını belirten Kolaç, stratejileri dahilinde sundukları ürün ve hizmetlerle bugünkü öncü pozisyonlarını korumakla kalmayıp, aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.