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Giriş Tarihi: 23.9.2021

Cari açığı düşürme programı aralıkta

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Cari açığı düşürme programı aralıkta

Türkiye, aralık sonu itibarıyla yapısal cari açığı azaltacak hamlelere sahne olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı yasal çalışmayı 31 Aralık'ta Meclis'e sunacak

Türkiye, aralık sonu itibarıyla yapısal cari açığı azaltacak hamlelere sahne olacak. Stratejik sektörlerdeki ürünler için yerliliği, teknoloji transferini sağlamak amacıyla alım garantisi verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı yasal çalışmayı 31 Aralık'ta Meclis'e sunacak. Aynı dönemde, binalar, tarım, hizmet sektörleri enerji verimliliği destekleri kapsamına dâhil edilecek. Doğalgaz, madencilik, petrol arama ve üretim yatırım ortamı iyileştirilerek yatırım güvencesinin daha da arttırıldığı bir piyasa oluşturulacak.
İmalat sanayinin küresel değer zincirine entegrasyonu için hedef ülkeler özelinde ürünler belirleniyor. Bu ürünlere yönelik destek programı uygulanmasına yönelik idari karar 31 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanlığı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ile Yazılım ve Donanım Endüstri Başkanlığı kurulacak. Enerji Verimliliği Kanunu güncellenecek. Yapım işlerinde yerli malı kullanımını sağlayacak idari düzenlemeler yapılacak.

ÜRETİMDE YERLİ KATKI ORANI ARTIYOR
Sanayileşme İcra Komitesi tarafından yerlileşme ve teknoloji transferi içeren kamu alımları yoluyla Ar-Ge'den ticarileşmeye kadar uçtan uca tüm süreci kapsayacak özel modeller geliştirilecek. Üretimde yerli katkı artırılacak.

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Cari açığı düşürme programı aralıkta
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