Geleceğin liderleri Zirve 23’te buluştu! Organizasyona Eski İtalyan bakanın o anısı damga vurdu

Belirsizlik, Şüphe, Merak, Tutku, Denge, Huzur, Vicdan, Cesaret ve Devrim olmak üzere 9 tema çerçevesinde oturumlar ve panellerle gerçekleştirilen etkinlikte alanında yetkin pek çok isim deneyim ve tecrübelerini öğrencilere aktardı.

"BURADA SEÇİLEN ÖĞRENCİLERE BİR YILLIK LİDERLİK PROGRAMI SUNUYORUZ"

Zirve 23 ile ilgili sabah.com.tr 'ye konuşan 23 Direkterü Furkan Filiz, Bugün gerçekleşen lansmanın Zirve 23'ün ilk erkinliği olduğunu ve etkinliğin gerçek tecrübeye odaklı liderlik serüveni olarak uygulandığının altını çizdi.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Furkan Filiz şunları kaydetti:

"Zirve 23'ün ilk etkinliğindeyiz ve etkinliği gerçek tecrübeye odaklı liderlik serüveni olarak uyguladık. İlk adımımız binden fazla öğrenci ile bir araya gelmek. Buradan seçtiğimiz öğrencilere, Kamp 23 ve Akademi 23 dediğimiz gelecek bir yıllık liderlik programı sunuyoruz. Bizim için kıymetli paydaş firmalarımızla birlikteyiz ve birçok üniversiteden özenle seçtiğimiz öğrenciler var. Bir yıldır hazırlanıyoruz. 23'ün amacı Liderlik noktasonda gençlerimize fayda sağlayabilmek. Neden 23? Sorusunu yanıtlayan Filiz, "23, üniversitenin bittiği hayata atıldığınız yaş ve hayallerimizi hayata geçirdiğimiz bir dönem. Bizde de 23 metafor olarak enerjiyi ve liderliği temsil eden bir sayıdır bu yüzden platformun ismi 23."