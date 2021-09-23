Geleceğin liderleri Zirve 23’te buluştu! Organizasyona Eski İtalyan bakanın o anısı damga vurdu

Belirsizlik, Şüphe, Merak, Tutku, Denge, Huzur, Vicdan, Cesaret ve Devrim olmak üzere 9 tema çerçevesinde oturumlar ve panellerle gerçekleştirilen etkinlikte alanında yetkin pek çok isim deneyim ve tecrübelerini öğrencilere aktardı.
"BURADA SEÇİLEN ÖĞRENCİLERE BİR YILLIK LİDERLİK PROGRAMI SUNUYORUZ"
Zirve 23 ile ilgili sabah.com.tr 'ye konuşan 23 Direkterü Furkan Filiz, Bugün gerçekleşen lansmanın Zirve 23'ün ilk erkinliği olduğunu ve etkinliğin gerçek tecrübeye odaklı liderlik serüveni olarak uygulandığının altını çizdi.
Etkinlikle ilgili bilgiler veren Furkan Filiz şunları kaydetti:
"Zirve 23'ün ilk etkinliğindeyiz ve etkinliği gerçek tecrübeye odaklı liderlik serüveni olarak uyguladık. İlk adımımız binden fazla öğrenci ile bir araya gelmek. Buradan seçtiğimiz öğrencilere, Kamp 23 ve Akademi 23 dediğimiz gelecek bir yıllık liderlik programı sunuyoruz. Bizim için kıymetli paydaş firmalarımızla birlikteyiz ve birçok üniversiteden özenle seçtiğimiz öğrenciler var. Bir yıldır hazırlanıyoruz. 23'ün amacı Liderlik noktasonda gençlerimize fayda sağlayabilmek. Neden 23? Sorusunu yanıtlayan Filiz, "23, üniversitenin bittiği hayata atıldığınız yaş ve hayallerimizi hayata geçirdiğimiz bir dönem. Bizde de 23 metafor olarak enerjiyi ve liderliği temsil eden bir sayıdır bu yüzden platformun ismi 23."
Zirve 23 Direktörü Furkan Filiz
Zirve 23 kapsamında düzenlenen oturumların en dikkat çeken konuğu ise İtalya eski Dışişleri Bakanı Angelino Alfano oldu. Etkinlikteki öğrencilere deneyim ve tecrübelerini aktaran Alfano, kendi hayatından örnekler verdiği konuşmasında, "Ben küçük yaşta hayal etmeye başladım ve yaptığım her şey için hayatıma teşekkür ederim" dedi.
ESKİ İTALYAN BAKAN, ÖĞRENCİLERE DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI
Eski İtalyan Bakan konuşmasına şöyle devam etti:
"Kendinin bilincinde olmalı birey. Kendin için çok çalışmalı, kendinin farkında olmalı ve alçakgönüllü olmalısın. Kendinize hayallerinizi sormaktan vazgeçmeyin. Hiçbir şeyi denemeden vazgeçmeyin.
Ben küçük yaşta hayal etmeye başladım ve yaptığım her şey için hayatıma teşekkür ederim. Asla kendinizi küçümsemeyin. Birey dünyadaki rolünü iyi anlamalı. Liderliğin en önemli vasfı olayları iyi anlamak ve yönlendirmektir. Bilgi tek başına yeterli değildir, onu anlayabilme yetisi ve bilinçle pekiştirmeli, beslemelisin. Zorlukluklar karşısında başarısız olmaktan korktuğunuz için asla pes etmemelisiniz. Hayatımızdaki her şey değişebilir ve buna hazır olmalıyız. Durumların seni yönetmesine izin verme sen yönet. Hayalini kurduğun ve başarmayı hedeflediğin her şey için çok çalışmalısın ve kendini iyi dinlemelisin, bu bilinç seni zaten yönlendirecektir."
Yılar önce Afrika'ya yakın bir İtalyan adasında yaşadığı acı olayı öğrencilerle paylaşan Angelino Alfano, kendisini dinleyen yüzlerce öğrenciye duygusal anlar yaşattı.
İtalya eski Dışişleri Bakanı Angelino Alfano
"HER ZAMAN VİCDANIM RAHAT OLDU"
Ülkesi İtalya'nın mülteci krizi yaşadığı dönemde Afrika'ya yakın bir İtalyan adasında gördüğü yüzlerce mültecinin ölü bedenleri karşında hissettiklerini ve o an verdiği karardan hiçbir zaman pişmanlık duymadığını ifade eden Alfano, şu cümleleri kullandı:
"2013-2016 arasında İtalya ciddi mülteci kriziyle karşı karşıyaydı. O zaman Afrika'ya yakın İtalyan adasına gittiğimde orada havaalanında yerde yüzlerce çanta ve ölü bedenler vardı ve hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm ve ne yapacağımı iyi düşünerek sorumluluk almak zorundaydım. Bir yandan yapılması gereken doğru şeyler bir yandan politik dengeler vardı ve Avrupa yardımcı olmuyordu. Ama ben yapılması gerekeni seçtim. Ve bunu bildirerek yardım istedim. Sonrasında üzerim çizilse de. Yatağa her zaman vicdanım rahat, huzurla gittim çünkü insan olarak yapmam gereken buydu. Kendinizi asla iyi bir insan olduğunuz için suçlamayın."
Angelino Alfano
"ÇOK ÇALIŞMAK, İNATÇI OLMAK VE YURT SEVGİSİ"
Etkinliğin son konuşmacısı ise Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar oldu. Zirve 23'ün önemli bir girişim olduğunu ifade eden Sancar, "Bu gibi girişimler önemli, umarım Türkiye'ye ve Türkiye'nin her yerine hizmetlerde bulunursunuz ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunursunuz.
Prof. Dr. Aziz Sancar konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bir öğrencinin Güneydoğu'dan ABD'ye uzanan hikayenizi 3 cümle ile özetleyebilir misiniz? Şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi: Çok çalışmak, zorluklarla karşılaştığınızda inatçı olmak ve yurt sevgisi.
KİMLER KONUŞTU?
Zirve 23 kapsamında "Belirsizlik, Şüphe, Merak, Tutku, Denge, Huzur, Vicdan, Cesaret ve Devrim" olmak üzere 9 tema çerçevesinde oturumlar ve paneller düzenlendi.
Zirvede konuşan isimler ise şu şekilde:
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu
Fotoğrafta: Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas
Deloitte Türkiye CEO'su Başak Vardar
Future Bright Group CEO'su Akan Abdula
Harvard Business Review Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan'ın moderatörlüğünde; Birleşik Ödeme CEO'su İlker Sözdinler, Evreka Co-founder&CEO'su Umutcan Duman ve Startupfon Founding Partner'ı Gülsüm Çıracı
Türkiye Petrolleri Chairman&CEO'su Melih Han Bilgin
Socar Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov
Psikiyatrist & Psikoterapist Kemal Sayar
Geleceğin liderleri Zirve 23'te buluştu! Çok önemli isimler katıldı
Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek