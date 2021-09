Geleceğin liderleri Zirve 23’te buluştu! Organizasyona Eski İtalyan bakanın o anısı damga vurdu

Zirve 23 Direktörü Furkan Filiz

Zirve 23 kapsamında düzenlenen oturumların en dikkat çeken konuğu ise İtalya eski Dışişleri Bakanı Angelino Alfano oldu. Etkinlikteki öğrencilere deneyim ve tecrübelerini aktaran Alfano, kendi hayatından örnekler verdiği konuşmasında, "Ben küçük yaşta hayal etmeye başladım ve yaptığım her şey için hayatıma teşekkür ederim" dedi.

ESKİ İTALYAN BAKAN, ÖĞRENCİLERE DUYGUSAL ANLAR YAŞATTI

Eski İtalyan Bakan konuşmasına şöyle devam etti:

"Kendinin bilincinde olmalı birey. Kendin için çok çalışmalı, kendinin farkında olmalı ve alçakgönüllü olmalısın. Kendinize hayallerinizi sormaktan vazgeçmeyin. Hiçbir şeyi denemeden vazgeçmeyin.

Ben küçük yaşta hayal etmeye başladım ve yaptığım her şey için hayatıma teşekkür ederim. Asla kendinizi küçümsemeyin. Birey dünyadaki rolünü iyi anlamalı. Liderliğin en önemli vasfı olayları iyi anlamak ve yönlendirmektir. Bilgi tek başına yeterli değildir, onu anlayabilme yetisi ve bilinçle pekiştirmeli, beslemelisin. Zorlukluklar karşısında başarısız olmaktan korktuğunuz için asla pes etmemelisiniz. Hayatımızdaki her şey değişebilir ve buna hazır olmalıyız. Durumların seni yönetmesine izin verme sen yönet. Hayalini kurduğun ve başarmayı hedeflediğin her şey için çok çalışmalısın ve kendini iyi dinlemelisin, bu bilinç seni zaten yönlendirecektir."

Yılar önce Afrika'ya yakın bir İtalyan adasında yaşadığı acı olayı öğrencilerle paylaşan Angelino Alfano, kendisini dinleyen yüzlerce öğrenciye duygusal anlar yaşattı.