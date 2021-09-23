Kiralarken dolandırılmayın!

Giriş Tarihi: 23.9.2021

Kiralıklar dolandırıcıların yeni vurgun alanı oldu. Sahte kira ilanıyla vatandaşı kandıran dolandırıcılar, en büyük vurgunu ‘1 yıllık peşinat’la yapıyor. Sahte iş ilanlarıyla da tuzağa düşürdükleri kişilerin hesap bilgilerini kullanarak ödeme alıp, ortadan kayboluyorlar