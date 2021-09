Üniversite öğrencilerini çağın yetkinlikleriyle donatmayı ve kurumlarda fark yaratmalarına katkı sağlamayı hedefleyen Zirve 23, Volkswagen Arena'da yapıldı. Zirvede konuşan Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar , gençlere eğitim için yurtdışına çıkabileceklerini belirtirken, "Benim yaptığımı yapmayın, ülkenize geri dönün" tavsiyesinde bulundu. Zirve 23 kapsamında "Belirsizlik, Şüphe, Merak, Tutku, Denge, Huzur, Vicdan, Cesaret ve Devrim" olmak üzere 9 tema çerçevesinde oturumlar ve paneller düzenlendi. Tüm gün süren zirvede, bin 400 üniversite öğrencisi birbiriyle tanışma imkânı buldu. İş dünyası ve alanında lider isimler, genç katılımcılar ile deneyimlerini paylaştı. Kendi tecrübelerinden yola çıkan liderler, gençlere hayalci olmamalarını ama hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye etti. Harvard Business School 'dan Prof. Guhan Subramanian 'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlik, alanında uzman isimlerle devam etti.Etkinliğe katılan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlere üç altın tavsiyede bulunarak, "Çok çalışın, inatçı olun ve yurt sevginizi kaybetmeyin" dedi. Gençlere yurtdışına gitmelerini tavsiye eden Sancar, "Yurtdışını tecrübe edinin ama benim yaptığımı yapmayın, ülkenize geri dönün. Dünyada farklı ülkeler görmek çok önemli ancak bizlerin memleketimize borcu var. Türkiye'nin sizlere ihtiyacı var" dedi. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu da "Zirve 23 daha iyi bir dünya için düşüncelerini araştırarak besleyen, düşünerek yapan, hem aklıyla hem kalbiyle ve yaptıklarıyla konuşan, gençler tarafından, gençler için kurulmuş bir topluluk. Bu iklim gençlere kendilerine benzeyen nitelikli bir çevrede 20'li yaşlarını geçirme imkânı sunuyor" diye konuştu. Söz konusu ülke olduğunda ümitsiz olunamayacağına dikkat çeken Kalyoncu, "Özellikle gençlere empoze edilmeye çalışılan negatif gündem ve trendlerden sıyrılarak, hakikati öğrenebileceğimiz objektif kaynaklardan gündemi takip etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Turkcell CEO'su Murat Erkan , 'Vicdan' temalı başlık altında deneyimlerini öğrenciler ile paylaştı. Müthiş bir kuşağın geldiğini söyleyen Erkan, "Aslında bizden fikir almaya pek de ihtiyacı olmayan bir kuşak bu" dedi. İnsanın bir gelecek planının olması gerektiğini dile getiren Erkan, "Biz çok değeri bir iş yapıyoruz ve bunu kamu hizmeti olarak görüyoruz çünkü insanları sevdikleriyle buluşturuyoruz. Bizim gibi şirketlerin değeri yok olunca anlaşılıyor. Biliyorsunuz Elazığ depreminde enkaz altında kalan bir vatandaşımız telefonla iletişim kurularak motive edilmiş ve kurtulmuştu. Yani insana dokunan bir iş yapıyoruz" dedi.Psikiyatrist ve Psikoterapist Prof. Dr. Kemal Sayar, "'Oldum demek öldüm demektir' atasözü üzerinden hayatta dengenin önemine değindi. Gençlere kesinlik yanılsamasından uzak durmaları gerektiğini salık veren Sayar, her zaman yeni şeyler öğrenerek durağanlıktan uzak kalınmasını belirtti. Sayar, hayatı öğrenme laboratuvarı olarak görmek gerektiğini söyledi..ANADOLU Efes Koçu Ergin Ataman, "Ben, Türkiye'de yetişen, okuyan bir antrenörüm. Sizlerin içinden yetiştim. Basketbolu çok seviyordum. Kendimi yetiştireceğim ve iyi bir antrenör olacağım diyerek kendimi şartladım. Hayatta bazı noktalara gelirken konfor alanının dışına çıkın" dedi. Eğitim Danışmanı Özgür Bolat ise, insanın kendine değer vermesinin önemine değindi. İç kaynaklı ve dış kaynaklı değer anlayışını örneklendiren Bolat, "Dış kaynaktan beslenen insanlar koltuğundan veya mevkiinden güç alırken iç kaynaklı değerlerden beslenen kimseler oturduğu koltuğa, edindiği makama güç ve değer kazandırır" dedi.İTALYA'NIN eski Dışişleri Bakanı Angelino Alfano da "Vicdan" temalı oturumda konuştu. Alfano, "Erkenden yaşlanıp yeni gelişmelere kendini kapatan insanlar ile genç kalabilenler arasındaki en önemli fark, sürekli soru sormaktır. Sorulan her soru bizi daha genç tutar. Kendinize sürekli soru sorun bu yaşam kalitenizi de insan ilişkilerinizi de artıracaktır. Bu sorulara mükemmel bir cevap bulamadığınız her an genç kalacaksınız ve gelişmeye devam edeceksiniz. Sürekli yeni cevaplar aramak için efor sarf edeceksiniz bu sizi genç tutacaktır" dedi. "Hayat zaten bir cevap bulma mücadelesidir" diyen Alfano, "Bu mücadeleyi sürdürmek için soru sormalısın. Soru sormazsan ortada bir mücadele olmaz ve yaşlanırsın. Siz dijital devrimin olduğu çağdaki gençlersiniz. Birçok alanda yapay zekâ ve robotlar ulaşım taşımacılık alanda hayatımızda olacak ve insanların yerini alacak" diye konuştu.