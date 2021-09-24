Faktoring sektöründe 6 aylık işlem hacmi 90 milyara ulaştı

Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan ve ekonomiye yüksek oranda katma değer sağlayan KOBİ'lerin sıklıkla başvurduğu finansal enstrümanlardan biri olan faktoring, mal ve hizmet satışından doğmuş/doğacak vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring şirketine devredilmesi ve bu alacakların faktoring şirketi tarafından yönetilmesi olarak tanımlanıyor. Faktoring, garanti, tahsilat ve finansman olarak sınıflandırılabilecek üç hizmeti, tarafların ihtiyaçlarına göre bir arada veya ayrı ayrı sunuyor.